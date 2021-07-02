Casus VPN Yakayı Ele Verdi: DoubleVPN Artık Güvenlik Güçlerinin Elinde!

Siber suçlular arasında popüler olan Rus tabanlı bir VPN hizmeti, Europol ve Eurojust'ın desteğiyle Hollanda Ulusal Polisi liderliğindeki uluslararası bir operasyonla ele geçirildi. BleepingComputer'ın haberine göre, DoubleVPN, yasadışı faaliyetlerini yürütürken tespit edilmekten kaçınmalarına yardımcı olan bir çift şifreleme hizmeti sunduğu için siber suçlular tarafından yaygın olarak kullanılıyordu. Ancak bilmedikleri şey hizmetin, kullanıcıların aktivitelerinin günlüklerini tuttuğuydu.
DoubleVPN kullanırken, istekler şifreleniyor ve bir VPN sunucusuna iletiliyor, ardından nihai hedefe bağlanmadan önce ek VPN sunucularına gönderiliyor. Bu, siber suçluların hem işletmelere hem de tüketicilere yönelik siber saldırılar başlatırken hem gerçek konumlarını hem de kaynak IP adreslerini gizlemelerine olanak tanıyordu.
DoubleVPN'in web sitesi, polis tarafından kapatıldıktan sonra artık çevrimdışı ve yerine, VPN sahiplerinin "söz verdikleri hizmetleri nasıl sağlayamadığını" açıklayan bir bildirim görüntüleniyor. Siber suçlular, anonim kalmalarına yardımcı olacak güvenli bir VPN kullandıklarını düşünürken, gerçekte şirket onlar hakkında kişisel bilgilerin yanı sıra çevrimiçi etkinlikleriyle ilgili günlükler ve istatistikler topluyordu. Bu bilgiler, şu anda polisin elinde bulunuyor.
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