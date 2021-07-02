Casus VPN Yakayı Ele Verdi: DoubleVPN Artık Güvenlik Güçlerinin Elinde!

Siber suçluların güvenli bulduğu için sıkça kullandığı bir VPN servisi olan DoubleVPN'in, aslında onlar hakkında bilgi topladığı ortaya çıktı. DoubleVPN artık kapalı ve güvenlik güçleri tarafından ele geçirilmiş durumda!