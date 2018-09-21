Yazıcılarda Orijinal Mürekkebin Önemi!
İster ev tipi ister profesyonel tip yazıcı olsun, orijinal mürekkep bu tip cihazlarda çok ama çok fazla önem taşıyor. Peki, ne yapmak lazım?
İster ev tipi ister profesyonel tip yazıcı olsun, orijinal mürekkep bu tip cihazlarda çok ama çok fazla önem taşıyor. Zira orijinal mürekkep kullanımı yalnızca makine ömrünü uzatma noktasında değil, aynı zamanda kağıt tasarrufunda bulunmanıza ve elbette baskı kalitesinde de önemli rol oynuyor. Bu nedenle Brother'ın orijinal tank sistemine sahip yeni mürekkep püskürtmeli yazıcı serisi, tüm bu noktalarda önem kazanıyor.
Her biri kendi başına üst seviye özelliklere sahip 4 modelden oluşan yeni ve gelişmiş Brother orijinal mürekkep tank sistemli yazıcılar ile 6500 sayfa siyah, 5000 sayfa renkli baskı alabiliyorsunuz. Böylece düşük sayfa başı maliyetiyle kesintisiz yüksek hacimli baskı elde edebiliyorsunuz. Üstelik seride fazladan yer alan 1 adet siyah mürekkep şişesi, başlangıç için 13000 sayfa siyah baskı kapasitesi sunuyor. Hadi, tüm mürekkepleri tükettiniz diyelim; orijinal mürekkep almak içinse çözüm basit: Satis.brother.com.tr adresinden online olarak mürekkep şişelerini ve sarf malzemelerini güvenle satın alabilirsiniz.
Ha, bir de mürekkep doldurma konusu var ki, o en basiti. Brother Tank Sistemli Inkjet yazıcıların önden açılan mürekkep kabini ile mürekkep dolumunu kolay ve temiz bir şekilde halledebilirsiniz.
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