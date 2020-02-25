Yazılım Devinde Donald Trump Krizi Yaşanıyor!

Oracle çalışanları, firma kurucusunun bu yılın ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ın tarafında olduğunu açıklamasının ardından, geçtiğimiz hafta çalışmayı durdurdu. Yazılım devinin kurucusu ve yöneticisi Larry Ellison, geçtiğimiz haftanın başlarında Kaliforniya'daki evinde başkanın tekrar seçim kampanyası için bir yardım etkinliği düzenlemişti.
Yaklaşık olarak 300 çalışan, bu izinsiz iş bırakmaya katıldı. Diğerleri ise bu hareketin sonuçlarından çekindiklerinden dolayı, geçtiğimiz Perşembe günü öğleden sonrası için resmi ücretli izin aldılar ya da karşı vakıflara bağışta bulundular.
Dünya'nın en büyük teknoloji firmalarında iş bırakmaların nadir olmadığı kesin ancak yaşanan bu olay, Oracle için türünün ilk örneğiydi. Geçtiğimiz yıllarda hem Google hem de Amazon çalışanları cinsel istismar ve iklim sözleşmeleri sebebiyle grev düzenlemişlerdi.
Oracle'ın ABD başkanı ile yakın ilişkiden büyük avantaj sağlaması söz konusu. Geçtiğimiz haftanın başlarında Trump yönetiminin yasal temsilcileri, Google ile API telifleri konusunda yaşanan bir yasal davada Oracle'ın savunmasına gelmişlerdi ve dava, Mart ayında Yüksek Mahkeme'de sonuçlanmak üzere ertelenmişti.
Microsoft ve IBM, Oracle'ın telif hakkı korumasını yazılım arayüzlerine genişletme kampanyasının karşısında yer alan önemli isimlerin arasında. Ancak Trump yönetimi, Oracle'ın önerisini desteklediğini açıkla göstermiş durumda.
Dahası, CIA'in bulut altyapısı yenilemesine katılması için daha fazla satıcı ile anlaşacağının duyulması ile beraber Oracle'ın, Trump'ın yanında kalmasının firma için daha faydalı olacağını söylemek yanlış olmaz.
Ellison'un etkinliğinin organizasyonda duyulması ardından Oracle'ın 136.000 çalışanının bir kısmı itiraz için imza toplamaya başladı. Bu imza toplamada belirtilene göre kurucunun Trump'ı kamuya açık bir şekilde desteklemesi, firmanın poliçelerine aykırıydı.
Söylenilene göre çalışanların iş durdurmayı organize etmek için kullandıkları site Oracle'ın ağı tarafından engellenmişti. Siteye ulaşmaya çalışan kullanıcılar, siteye erişimin Oracle tarafından engellendiğini ve eğer geçerli bir iş sebebiyle siteye giriyorlarsa izin verileceğini ancak girişin kayıt altına alınacağını belirtiyordu.
Oracle'ın bu iş bırakmaya karşı bir disiplin cezası uygulayıp uygulamayacağı ise henüz belli değil.
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