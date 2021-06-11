Yazlık Evler İçin Wi-Fi Çözümü

Kovid salgını nedeniyle yapılan tam kapanma uygulaması, bu yıl yazlıklara daha erken gidilmesine neden oldu. Hatta kışı da yazlığında geçiren çok sayıda aile var. Yazlıklarında kalıcı olanlar ya da yeni gideceklerin önemli gereksinimlerinden biri de yazlık evde internet bağlantısı. Özellikle evden çalışanlar için kesintisiz, güçlü ve güvenli internet yazlık evlerde de olması gereken bir altyapı.
Dönemsel yaşanan yerlerde yeni bir internet aboneliği yapmak istemeyenler ya nakil yaptırma yoluna gidiyorlar ya da farklı çözümler arıyorlar. Bu farklı çözümlerden biri de mobil ağ kullanmak. Özellikle yazlığın bulunduğu bölgede sabit internet bağlantısı yoksa ya da sorunluysa, bir data hattı ve 4G yönlendiriciyle sorunu çözmek mümkün!
Dünyanın en büyük ağ ürünleri üreticisi olan TP-Link®, 4G yönlendirici konusunda da tüketicilere zengin model seçeneği sunuyor. Her tip kullanıcı gereksinimine ve bütçesine uygun mobil ağ cihazı şirketin ürün portföyünde yer alıyor. TP-Link'in 4G yönlendiricileri, aslında standart bir yönlendirici (router) özelliklerine sahip ürünler ve sabit internet bağlantılarında da yönlendirici olarak kullanılabiliyorlar. Tek farkları, üzerlerinde bir SIM kart girişi yer alması. Bu girişe bir data hattı yüklü SIM kart takıldığında mobil ağ oluşturup dağıtabiliyor. Böylece her yerde güçlü bir WiFi ağı oluşturuluyor.
Her yerde hızlı, güvenli ağ
Ürün adı 4G yönlendirici olarak geçse de bu ürünler modellerine göre 4G ya da 4.5G desteğine sahipler; geriye dönük olarak 3G bağlantıyla da uyumlular. O nedenle GSM şebekesi olan ister yurtiçi ister yurtdışı her yerde kullanılabiliyorlar. Ayrıca sabit internet bağlantısı olan ama işi gereği kesintisiz çalışmak isteyenler de internet hattını yedeklemek amacıyla bu ürünleri tercih edebiliyorlar. Sabit internet bağlantısında yavaşlama ya da kesinti olduğunda mobil hattı devreye alarak işlerin aksaması engelleniyor.
Yazlık eve sabit internet bağlatmak istemeyenler, GSM operatörlerinden kullanımlarına uygun bir data hatlı SIM kart ve TP-Link 4G yönlendiriciyle evin WiFi ağını oluşturabiliyorlar. Modellere göre farklı özellikler, hız kapasiteleri olan ürünlerin hepsinin kurulumu ve kullanımı son derece kolay. TP-Link'in ücretsiz mobil uygulaması olan Tether ile adım adım kurulum kısa bir süre içinde yapılabiliyor; SIM kart yuvasına takıldığında mobil ağ aktif hale geliyor. Modellere göre bağlı cihaz desteği de farklılık gösteriyor; en az 32 en çok 64 cihazın bağlanabildiği bir ağ kurmak mümkün oluyor. Bir evin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyor.
Bu cihazlar ile geniş kapsama alanına sahip, hızlı bağlantı yapılabilen ve güvenli ağ oluşturmak mümkün. Cihazların hepsinde ebeveyn kontrolü, misafir ağı gibi ağın güvenliğini artıran özellikler bulunuyor. Üstelik bu özellikler, Tether uygulamasıyla akıllı telefonlardan birkaç parmak hareketiyle aktif hale getirilip her tür ayar yapılabiliyor. Ayrıca, MR100 modeli hariç diğer TP-Link 4G yönlendiricilerin hepsinde VPN özelliği yer alıyor. Bu sayede evde çalışanlar, ofis bilgisayarlarına/ağına VPN üzerinden çok daha güvenli erişebiliyorlar.
Her yıl yazlık eve internet hattını nakil ettirip, dönüşte tekrar taşımaktan yorulanlar; sabit internet hattı olmayan ya da sorunlu olan bölgelerde yaşayanlar TP-Link'in 4G yönlendiricilerle bu sorunu en verimli şekilde çözebiliyorlar.
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