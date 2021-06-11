Yazlık Evler İçin Wi-Fi Çözümü

Sabit internet hattı olmayan yazlık evlerde, 4G yönlendiriciler ile WiFi ağı oluşturmak mümkün. En az 32 cihaza kadar bağlantı desteği sağlayan bu ürünler ile tüm aile güvenli bir şekilde internete erişebiliyor.