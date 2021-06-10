Telefon Pillerinin Geleceğinde Neler Var? Umut Veren Gelişmeleri Araştırdık

Akıllı telefonların en büyük sorunu, ne yazık ki bir türlü çözülemeyen pil ömrü. Peki ama daha uzun süre dayanan piller için neler yapılıyor? Yeni teknolojiler bize ne vaat ediyor?