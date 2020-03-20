Yedeklenen Whatsapp Mesajları Nasıl Okunur? Crypt 12 Dosyası Nasıl Açılır

WhatsApp uygulamasını kaldırdıktan ve yeniden yükledikten sonra ya da yeni bir telefona geçerken tüm sohbet geçmişinizi korumak için, sohbetlerinizi ve medyanızı ileride tekrar yüklemek üzere yedeklemek her zaman iyi bir fikirdir.
Peki yedeklenen Whatsapp mesajları nasıl açılır? WhatsApp mesajlarını okumak için Google Drive'dan Android'e yedeklemeyi geri yükleyerek işe başlamanız gerekir. Şu basit adımları izlemeniz yeterli:
Adım 1: Android telefonunuza WhatsApp'ı yükleyin.
Adım 2: Şimdi WhatsApp Google yedeklemesini oluştururken kullanılan ayrıntıları kullanarak WhatsApp'a giriş yapın.
Adım 3: WhatsApp yedeklemeyi algılar ve sohbetleri ve medyayı geri yüklemenizi ister. "Geri yükle" seçeneğine dokunun ve işlemin tamamlanmasını bekleyin.
WhatsApp Google Drive Yedeklemesini iOS'a Aktarma
WhatsApp Google Drive yedeklemesini bir iOS cihazına aktarmanın doğrudan bir yolu yoktur, bu nedenle bunu yapmanın en iyi yolu; WhatsApp için iMyFone ve iTransor gibi arabulucu bir araç kullanmaktır.
Bunun haricinde WhatsApp'ın depoladığı dosyalarda; konuşmaların şifrelendiği "crypt12" biçimindeki bir dosyada günlük yedeklemeler oluşturulur. Eğer böyle bir dosyaya sahipseniz bunu da açmanın yolları vardır. Bir crypt12 dosyası ve bu uzantıda yedeklenen whatsapp mesajları nasıl açılır? İşte yanıtı:
Crypt12 dosyası nedir? Crypt12 dosyası nasıl açılır?
Crypt12 dosyası, SQLite veritabanı biçimine benzer sohbet geçmişine sahip şifreli ve korumalı şekilde bütün verileri saklayan bir WhatsApp uzantısıdır. Şifrelemeyi kırmanın tek yolu WhatsApp'ın dosyayı okumak için kaydettiği anahtarı elde etmektir. Bu nedenle, bir crypt12 dosyasını açmak istiyorsak, onu oluşturan aynı WhatsApp hesabına sahip bir mobil cihaza fiziksel erişime ihtiyacınız vardır. Bu erişimi sağlamanın tek yolu, telefonunuza root yapmaktan geçer. Yani aşağıdaki adımları takip edebilmenin tek yolu, root edilmiş bir cihaza sahip olmanızda geçecektir.
Bu uzantı, WhatsApp tarafından kullanıcıların veritabanını güvenceye almak için kullanılır. Uygulamanın her yeni sürümü için kullanılan farklı bir algoritma bulunur. Örneğin; CRYPT6, .CRYPT7 veya .CRYPT8 uzantısı, bize şifreleme için kullanılan algoritmayı işaret eder.
CRPT Uzantılı Dosyaları CRYPT12'ye Dönüştürme
Cihazınızdaki .crypt uzantılı eski dosyaları, crypt12 dosyalarını dönüştürmek için Omni-Crypt uygulamasını kullanabilirsiniz.
CRYPT12 dosyalarınızın şifresini çözmek, yüklemek ve depolamak için whatcrypt web programı oldukça işinize yarayacaktır.
DB.CRYPT12 veri tabanı dosyaları Android cihazınızın içinde şu dizinde bulunur: ".../ Sdcard / WhatsApp / Veritabanı"
Şifrelenmiş WhatsApp veri tabanlarının şifresini çözmenin temel sorunu, anahtarın her zaman cihazda depolanmasıdır, ancak şifrelenmiş veri tabanları harici kartlarda da saklanabilir.
Şifreleme Anahtarı Nerede?
Uygulamanın yedeklenmiş WhatsApp mesajları geçmişini görüntülemek için bir crypt12 şifresini çözmek istiyorsanız, şifreleme anahtarını saklayan anahtar dosyasını bulmanız gerekir. Anahtar dosyası genelde şu konumda depolanır:
/data/data/com.whatsapp/files/key
Bu adımları takip ettikten sonra, dosyaları açabileceğiniz çok sayıda ücretsiz uygulama bulabilirsiniz.
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