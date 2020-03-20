Yedeklenen Whatsapp Mesajları Nasıl Okunur? Crypt 12 Dosyası Nasıl Açılır

WhatsApp'ı iş için mi yoksa sadece sevdiklerinizle iletişim kurmak için mi kullanıyorsunuz? Her iki durumda da sizin için önemli olabilecek sohbetleri ve veri akışını kaybetmek istemiyorsanız yedekleme yapabilirsiniz. Peki bu yedekleme dosyaları okunabilir mi?