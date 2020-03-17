WhatsApp'tan Yeni "Kendi Silinen Mesajlar" Müjdesi Geliyor

WhatsApp'ın grup sohbetleriyle kısıtlı olan ve pek çok kullanıcının merakla beklediği yeni işlevi, görünüşe göre çok yakında tüm sohbetlere gelecek.

WhatsApp'tan Yeni İşaret

WhatsApp, belirli bir süre geçtiğinde kendiliğinden silinen mesajları geçen sene test etmeye başlamıştı. İşlev ilgi görse de, sadece grup sohbetleri için kullanıma sunulmuştu. Ancak bu, yakında değişebilir ve işlev her sohbete gelebilir.

WhatsApp uygulamasının 2.20.84 sürümünü inceleyen WABetaInfo, kendi kendini yok eden sıradan sohbetlerle ilgili referanslara rastladı. "Delete Messages" adına sahip işlev, mesajların bir saat, bir gün, bir hafta, bir ay veya bir yıl sonra silinmesi seçeneklerini kullanıcıya sunuyor.

Otomatik olarak silinen mesajlar diğer mesajlaşma platformlarında da olduğundan, WhatsApp'ın böyle bir işlev sunması sürpriz olmayacak. İşlev henüz çalışmasa da, WhatsApp işlevi sunmaya karar verirse, işlevi ilk olarak beta sürümünde görebiliriz.

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