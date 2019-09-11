Yedinci Nesil iPad, Apple Tarafından Tanıtıldı!

Apple, yeni iPad'ini bugünkü etkinlikte tanıttı! İşte yeni iPad'in sundukları...

Yedinci Nesil iPad, Apple Tarafından Tanıtıldı!

Apple, bugünkü etkinlikte yeni iPhone 11'lerin yanında 10,2 inç'lik yeni bir iPad de tanıttı.

Giriş seviyesi yeni iPad, 2018'de piyasaya sürülen 9,7 inçlik modelin yerini alıyor. Retina ekranla gelen yeni iPad, Smart Connector sayesinde isteğe bağlı Apple Smart Keyboard'a bağlanabiliyor. Apple'a göre yeni iPad'in gücünü aldığı A10 Fusion yongası, "en çok satan Windows'lu PC'den iki kat hızlı". Cihaz, Apple Pencil desteği de sunuyor ve "tüm gün" pil ömrü iddiasıyla geliyor.

Tablet, iOS'un iPad'lere özel yeni sürümü iPadOS'u kullanıyor. iPadOS'un yenilikleri arasında giriş ekranına daha çok simge sığdırabilme, giriş ekranına araç ekleyebilme ve çok daha fazlası var.

Yeni, yedinci nesil iPad'in yurt dışı fiyatı, 329 dolardan başlıyor. Cihazın LTE sürümünün fiyatı ise bir anda 459 dolara kadar yükseliyor. Yeni iPad, 30 Eylül'den itibaren dağıtılmaya başlanacak.

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