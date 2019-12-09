Yeni 16 İnç MacBook Pro'da Hem Görüntü Hem de Ses Sorunu

Apple'ın yeni MacBook Pro 16 inç modeli en azından bazı konularda mükemmelliğini yitiriyor gibi gözüküyor. Kullanıcılardan gelen bildirimlere bakılırsa dizüstü bilgisayarın hoparlörleri patlama sesleri çıkartıyor ve süslü, yeni, daha büyük ekranın da kendine göre sorunları var.
Apple Insider, MacBook Pro 16 inç dizüstü bilgisayarlarını yeni almış bazı kullanıcıların bildirdiği ses sorununa özellikle dikkat çekiyor. Bu sorun, daha önceki Apple bilgisayarlarında da yaşanan sorunlara benzer gözüküyor. MacBook Pro 2018 (hem 13 hem de 15 inçlik modeller) ve bazı 2017 ve 2016 MacBook Pro sürümlerinde de bu tür ses problemleri yaşandığı bildirilmekteydi.
Bildirilene göre problem, bir ses dosya (veya ses içeren bir video) oynatırken yürütme durdurulup, başka bir parçaya atlandığında veya medya uygulaması kapandığında yaşanıyor. Bu işlemin sonrasında ses yüksekliğine göre tıklama ve patlama arası garip bir ses duyuluyor. Özellikle üst seviye fiyatı düşünüldüğünde, bu seslerin böyle bir sistemde oldukça rahatsız edici oldukları söylenebilir.
Bu problemin ortaya çıktığı daha önceki durumlarda da olduğu gibi, bir sebep veya süreklilik söz konusu değil. Sorunun ne kadar yaygın olduğu da bilinmezken, şimdilik çok fazla kullanıcı tarafından bildirilmiş olmadığı söylenebilir.
Ekran problemi ise, kullanıcıların söylediğine göre "ghosting" (gölge bırakma). Yapılan işlemler sırasında görseller arkalarında gölge bırakarak hareket ediyorlar ve bu da bulanık, net olmayan bir görüntüye sebep oluyor.
Apple henüz bu iki problemin herhangi biri hakkında resmi bir yorum yapmış değil ancak sorunların yayılma hızına bakılırsa yakın zaman içerisinde bir açıklama yapmak zorunda kalabilir.
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