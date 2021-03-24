Yeni Akıllı Bileklik Amazfit Band 5 Kutusundan Çıkıyor! İşte Özellikleri!

Amazfit, giyilebilir ürünler serisinin yeni ürünü Amazfit Band 5 akıllı bilekliğini Türkiye'de satışa sundu. Kısa bir süre önce Amazfit'in akıllı saati GTS2 modelini de incelemiştik. Bu defa ise Amazfit Band 5'e yakından bakıyoruz.
Hemen yukarıda bulacağınız videomuzda Amazfit Band 5'in kutusunu açıyoruz, özelliklerine değiniyoruz. Şu an online satış kanalları üzerinde 329 TL fiyatla bulunabilen Amazfit Band 5, bu Cuma günü (26 Mart 2021) ise BİM marketlerde 279 TL fiyatla satışa çıkacak. Bu anlamda fiyat avantajı sağlamak isteyen, akıllı saat özelliklerine sahip bir akıllı bileklik satın almayı düşünenler değerlendirebilirler.
Amazfit Band 5 Özellikleri Neler?
Hassas BioTracker™ 2: Amazfit Band 5, tıbbi bir cihaz olmamasına rağmen yeni nesil PPG optik sensör BioTracker™ ile donatıldı. Zepp tarafından şimdiye kadar geliştirilen en zengin ve hassas biyosensör olan BioTracker™, dinlenme kalp atış hızı, kalp atış hızı bölgeleri ve yüksek kalp atış hızı uyarısı gibi fonksiyonlarıyla kalp sağlığınızı izlemenize ve dengede tutmanıza yardımcı oluyor.
Gelişmiş OxygenBeats: Zepp'in kendi geliştirdiği yapay zeka motoru yardımıyla kan oksijen doygunluğunu izlemeye alıyor. OxygenBeats™, profesyonel oksijen ölçüm cihazlarının sonuçlarıyla karşılaştırıldığında yalnızca %1,67 hata oranına sahip. Bu, kan oksijen tespitinde çoğu giyilebilir bilek cihazından daha üstün bir doğruluğa karşılık geliyor.
Bilimsel Temellere Dayanan PAI™ Skoru: Norveç'teki PaiHealth araştırmasına dayanan Kişisel Etkinlik Zekası Değerlendirme sistemini bileğinize taşıyor. Bu sistem basit etkinlik izleme metriklerini kullanarak, günlük kalp atış hızı verilerinizi ve sağlıklı kalmak için ne kadar etkinliğe ihtiyacınız olduğunu kişisel PAI skoru biçiminde görüntülüyor. Bilimsel araştırmalar PAI skorunuzun 100'ün üzerinde olmasının, ömrünüze 5 yıl eklediğini ve kardiyovasküler hastalıklara dayalı ölüm riskini ortalama %25 oranında azalttığını gösteriyor.
Uyku Kalitesi İzleme: Uyku düzeninizi anlamak için toplam uykunuzu, hafif uykunuzu, derin uykunuzu ve hızlı göz hareketi safhasını (REM) ölçebiliyor. Amazfit Band 5, 20 dakikayı geçen gündüz uykularında bile uyku düzeninizi takip ediyor.
Adet Döngüsü İzleme: Adet dönemlerini ve yumurtlamayı takip etmeye yardımcı oluyor ve faydalı hatırlatıcılar sunuyor.
Stres İzleme rahat, normal, orta ve yüksek olmak üzere kalp atış hızı değişkenliğiniz aracılığıyla 4 seviyede stres seviyenizi hesaplıyor.
Nefes Egzersizleri, derin nefes alma ve gevşeme egzersizleriyle stresi azaltmaya yardımcı olmak üzere kullanıcısına rehberlik ediyor.
Çok Yönlü Akıllı Bileklik
Amazfit Band 5, şu anda piyasada benzer fiyata sunulan popüler giyilebilir bantları arasında rekabetçi donanım, yazılım ve işlevleriyle öne çıkan çok yönlü bir akıllı sağlık bandı olarak dikkat çekiyor. 126 x 294 çözünürlüğe sahip 1,1 inç AMOLED renkli ekranla donatılan bandın 2.5D temperli camı parmak izi bırakmayan kaplamaya sahip.
Cihaz kayış hariç sadece 12 gram ağırlığa sahip. 125 mAh pili, Bluetooth 5.0 bağlantısı ve kullandığı güç tasarrufu teknolojileri sayesinde normal kullanım senaryosunda pili 15 güne kadar dayanıyor. Güç tasarrufu senaryosunda bu süre 25 güne, bekleme modunda 3 aya ulaşıyor.
Amazfit Band 5, üç renkte sunulan cilt dostu TPU kayışla birlikte geliyor. 5ATM su direnci sayesinde yüzme dahil 11 spor modu destekleniyor. Cihazı kişiselleştirmek için uygulama üzerinden indirilebilen 45'ten fazla saat yüzü arasından seçim yapılabiliyor. Ayrıca bazı saat arayüzlerinde düzenlenebilir widgetler destekleniyor.
Amazon Alexa ile Daha da Akıllı
Amazfit Band 5, desteklenen bölgelerde Amazon Alexa desteğiyle birlikte geliyor. Alexa ile bilek bandına soru sorup cevabını alabiliyor, çeviri yaptırabiliyor, alışveriş listeleri oluşturabiliyor, alarmlar, zamanlayıcılar ve hatırlatıcılar kurabiliyor, hava durumunu öğrenebiliyor, akıllı ev cihazlarınızı kontrol edebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Ellerinizi kullanmanıza bile gerek yok, sadece sormanız yeterli. Yerleşik Alexa yetenekleri, mevcut pazarlarda ücretsiz OTA güncellemeleriyle etkinleştiriliyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit Band 5, KDV dahil 329,90 TL'ye Hepsiburada.com ve çok sayıda saygın online satış platformundan ve 26 Mart tarihinden itibaren BİM mağazalarından temin edilebilecek.
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