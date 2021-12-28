Yeni Amiral Gemisi Xiaomi12 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi'nin bir süredir tanıtılmasını beklediğimiz 12 serisi sonunda Çin'de düzenlenen bir etkinlikte bugün tanıtıldı. Xiaomi 12 ailesi olarak lanse edilen yeni seri 3 modelden oluşuyor. Bunlar Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X. Ancak bu modeller arasında en dikkat çekeni Xiaomi 12. Peki, özellikleri neler?
Xiaomi 12, öncelikle şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Corning Gorilla Glass Victus ile korumalı yapıda tasarlanan telefonun ekranı 6.28 inç büyüklüğünde olurken panel olarak OLED kullanılmış olması önemli bir detay. Dolby Vision, HDR10+ ve 120Hz tazeleme hızı desteğine sahip olan bu ekran, 1100 nit parlaklığa ulaşabiliyor.
Android 12 işletim sistemini çalıştıran ve arayüz olarak da Xiaomi'nin MIUI 13 yazılımının kullanıldığı telefonda, işlemci de Qualcomm'un yeni mobil platformu olan Snapdragon 8 Gen 1. Böylece üst seviye performans sunacak olan Xiaomi 12,, 8 GB RAM / 128 GB - 256 GB ROM ve 12 GB RAM / 256 GB ROM seçenekleriyle satışa çıkacak.
Telefonda kameralar da geliştirilmiş. Sony IMX 766 ana sensöre sahip olan Xiaomi 12, bu kamerasıyla 50 MP çözünürlüğünde görüntü üretebilirken, diğer 2 kamerasıyla da 13 MP ultra geniş açılı ve 5 MP telefoto makro çekimler yapabiliyor. Xiaomi 12'nin ön kamerası da 32 MP çözünürlüğünde.
4500 mAh kapasitesinde bataryayı da bulunduran telefonun 67W gücünde şarj olduğu da açıklananlar arasında. Ayrıca 10W gücünde ters şarj ve 50W hızında hızlı kablosuz şarj gibi yetenekleri de barındırıyor. Xiaomi 12, şu an Çin'de 3700 yuan fiyatla satışa sunudu. Türkiye'ye gelir mi, ne zaman gelir ve fiyatı ne olur sorularının cevabı ise şimdilik yok.
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