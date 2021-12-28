Galaxy S22 Ultra'nın Siyah Modelinden Yeni Fotoğraflar Sızdırıldı!

Birkaç hafta önce, Galaxy S22'nin Şubat 2022'de piyasaya sürüleceği ortaya çıkmıştı. Lansman etkinliğinin öncesinde, neredeyse tüm Galaxy S22, Galaxy S22 ve Galaxy S22 Ultra özellikleri sızdırıldı. Hatta Galaxy S22 Ultra'nın tam resimleri de görüntülenmişti. Şimdi, bu yeni akıllı telefona ait daha fazla resim ortaya çıktı.
@hypark22 tarafında Twitter'a sızdırılan görüntülerde Galaxy S22 Ultra'nın siyah modeli görülüyor. Bunlar her ne kadar model resimleri olsa da, yeni telefonun neye benzeyeceğini göstermesi açısından önemli. Samsung'un kameraları tek bir dikdörtgen içinde toplayan tasarımdan, en azından Ultra modeli için tamamen vaz geçtiği artık neredeyse kesin. Galaxy S22 Ultra'nın tasarımı, LG Velvet'i andırıyor.
Kenarlarındaki yuvarlanmanın alınmış olduğu telefon, Galaxy Note 20 Ultra'nın devamı gibi görünüyor. Super AMOLED Infinity-O ekran ve ince çerçeveler kullanılıyor ve S Pen için bir giriş bulunuyor. USB Type-C bağlantı kullandığı da görülüyor. Arka kapakta kullanılan mat malzeme, parmak izi kalmasını engelliyor.
Samsung'un Galaxy S22 Ultra'yı Siyah, Bordo, Koyu Yeşil ve Beyaz renklerde piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha önceki sızıntılara ve raporlara göre, akıllı telefon 120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç ekrana, HDR10+, stereo hoparlörlere ve toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip olacak. Pazara bağlı olarak işlemci, Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 olacak.
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