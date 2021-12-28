Galaxy S22 Ultra'nın Siyah Modelinden Yeni Fotoğraflar Sızdırıldı!

Galaxy S22 Ultra'nın siyah modelinin internete sızan görüntüleri, harika görünen bir telefonun yolda olduğunu müjdeliyor.

Siyah Galaxy S22 Ultra sızdı!

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