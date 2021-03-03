Yeni AOC V4 Monitör Serisi Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

AOC, 23.8" (60.5 cm), 27" (68.6 cm) ve 31.5" (80 cm)'e çıkan panel ölçülerinde, QHD ve UHD çözünürlükler sunan, yeni bir monitör ürün grubu olan V4 serisini piyasaya çıkartıyor.