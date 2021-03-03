Yeni AOC V4 Monitör Serisi Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

AOC'nin V4 serisi, görüntü kalitesini, çok yönlülüğü ve cazip tasarımı, harika bir fiyat ile birleştiriyor. Geleceğe uygun şekilde tasarlanmış dört ekranın dördü de, QHD (2560x1440) ya da 4K/UHD çözünürlüklü (3840x2160) panellere sahip, bu da genel kabul görmüş Full HD standardından kayda değer bir iyileşme. V4 serisi modellerinde düz IPS paneller bulunuyor. Bu paneller, doğru renk reprodüksiyonları ve geniş görüntüleme açıları (178/178°) sayesinde hesap tabloları, çizimler, grafik tasarım, fotoğraf düzenleme vs. gibi üretkenlik işleri için muhteşem. IPS panel, yatay/dikey düzlemde renk kaymasını önemli ölçüde azaltıyor ve kullanıcı deneyimini daha da iyileştiriyor.
V4 monitörlerinin çok yönlülüğü ayrıca geniş konektivite seçeneklerine de uzanıyor. Bunlar arasında masa üstü veya diz üstü kişisel bilgisayarları bağlamak için bir DisplayPort, streaming stick'leri, oyun konsolları ya da HDMI kullanan herhangi başka cihazlar için uygun HDMI portları da mevcut.
Ürüne dahil olan ayak, eğme ayarını sağlarken 100x100 VESA montaj seçeneği ise tam ergonomik esneklik için, AOC'nin AS110 ya da AD100 monitör kollarıyla beraber kullanıldığında, duvar ya da masa montajlarında alternatif kurulumları da sağlıyor. V4 modellerinin hepsi, ayrıca iki, 2 vatlık hoparlör ile de donatıldı.
U27V4EA modeli, sahip olduğu 4K Ultra HD paneli sayesinde, daha da keskin bir metin, görüntüler ve çeşitli uygulamalar için artan bir ekran alanı için, 27 inçlik ekranında inç başına 163 piksel gibi etkileyici bir piksel yoğunluğu sunuyor. Ayrıca U27V4EA 350 nitlik daha yüksek bir parlaklığa sahip, bu yüzden iyi aydınlatılmış ortamlarda bile kullanılabilir. Bu 4K modeli, QHD kardeşleri gibi, tutukluk ve yırtılmayı ortadan kaldırmak için 4 ms GtG tepki süresine ve Adaptive-Sync desteğine sahip. Bu da, onun zevk için oyun oynayanlar için harika bir 4K ekran tercihi olmasını sağlıyor.
Q24V4EA (23.8"), Q27V4EA (27") ve Q32V4 (31.5") modeller ise QHD çözünürlük (2560 x 1440), 75 Hz yenileme hızı ve 4 ms GtG tepki süresi ile çalışan IPS panellere sahip. Düşük Mavi Işık modu ve FlickerFree teknolojisi bitmek bilmeyen saatler boyunca rahat bir kullanım durumunda gözlerdeki yorgunluğu azaltıyor.
AOC Q24V4EA, Q27V4EA, Q32V4 ve U27V4EA, sırasıyla 229 USD, 289 USD, 319 USD ve 399 USD tavsiye edilen perakende fiyatlarından 2021 yılının Nisan ayından itibaren piyasada bulunabilecek.
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