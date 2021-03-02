Apple'a iPhone ve Diğer Ürünleri İçin "Onarılabilirlik Puanını" Mecburiyeti

Her akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer pek çok ürünün tanıtımı sonrasında tamir edilebilirlik puanları ile ilgili haberleri paylaştığımızı sıkı takipçilerimiz bilirler. Cihazların iç yapısına ve tamir kolaylığı sağlayıp sağlamadığına göre verilen bu puanlar bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu verilirken, dileyen kullanıcılar cihazlarla ilgili bu test sonuçlarına internetten erişebiliyorlar. Ancak Fransa'da bu durum bir düzenlemeye tabi tutulmuş ve bu yılın başında yürürlüğe girmiş.
Fransa, bu yılın başında atıkları azaltmayı ve iklimi korumayı amaçlayan bir programı başlattı. Bu girişimin ilk adımlarından biri olarak elektronik cihazların resmi web sitelerine "tamir edilebilirlik puanı" eklenirken, uygulama Apple ile ilk adımı attı.
Apple, Fransa'daki online mağazasında iPhone ve MacBook dizüstü bilgisayarları için tamir edilebilirlik puanlarını göstermeye başladı. Apple'ın resmi Fransız web sitesinde her ürünün altına tamir edilebilirlik puanı yerleştirilirken, iPhone 12'nin 10 üzerinden 6 ile değerlendirilmesi de dikkati çekiyor. Apple'ın M1 işlemcisine sahip yeni 13 inç MacBook Pro'nun puanı ise 10 üzerinden sadece 5.6. Puanlar oldukça düşük görünürürken, Apple'ın bu puanları diğer ülkelerde sergilemeyeceği açık. Zira bu kural yalnızca Fransa'da satılan Apple ürünlerini bağlıyor.
Bu değerlendirmelerle tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlayan Fransa, yavaş yavaş cihaz kapsamını genişletecek. Bunun için bazı elektronik ve ev aletleri üreten şirketlerle anlaşmada bulunulurken, şirketler ürünleri; tamir kolaylığı, yedek parça fiyatı, yedek parçaların mevcudiyeti, onarım belgelerinin mevcudiyeti ve cihaz tipine bağlı değişen bir diğer kategori şeklinde 5 ana kategoride değerlendiriyor.
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