Yeni Apple Watch'un Düğmeleri Sabit Olabilir
iPhone'un yerinden kımıldamayan, titreşimli home düğmesi, iddiaya göre Apple Watch'a sıçrıyor!
Yeni dedikodulara göre Apple Watch Series 4, üzerindeki fiziksel düğmeleri yerinden kımıldamayan düğmelerle değiştirecek. Fiziksel olarak yukarı veya aşağı hareket etmeyen, ancak basıldığında titreşimle tepki veren bu düğmeleri iPhone'un home düğmesinden biliyoruz.
Fast Company'nin paylaştığı söylentinin kaynağı, Apple'ın gelecek planlarıyla "direkt bağlantısı" olan bir kaynak. Apple'ın bir sonraki saatiyle ilgili henüz resmi bir bilgimiz yok ancak söylenenler, daha önceki dedikodularla uyum içinde.
Yeni Apple Watch'un düğme sıralaması, iddiaya göre eskisi gibi olacak ve "digital crown" yerini koruyacak ve yine döndürülebilir olacak. Bununla birlikte hem düğmeler, hem de digital crown, titreşimli geri bildirim sunacak.
Bu yeni düğmeler, saatin su geçirmezliğine katkıda bulunurken daha büyük bir pil ve daha fazla bileşen için de yer açacak. Tüm bunlar 2018'in Apple Watch'una yetişmezse, 2019'un Watch'una kalabilir.
Zeynel A. Öztürk
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