Yeni Araştırmada, Kanser Riski Hakkında Korkutucu Bir Sonuç Ortaya Çıktı

Yapay tatlandırıcıların olumsuz sağlık etkilerine ilişkin yıllarca süren tartışma ve belirsizliğin ardından, yeni ve büyük ölçekli bir çalışma daha sonuçlandı ve ortaya çıkan sonuçlar düşündürücü: Düşük kalorili gıda katkı maddelerinin tüketilmesinin kanser riskinin artmasına neden olabileceği ortaya çıktı.
Yeni araştırma, PLOS Medicine dergisinde yayınlandı. Araştırma, ortalamadan daha fazla miktarda tatlandırıcı tüketen bireylerin kansere yakalanma olasılığının yüzde 13 daha fazla olduğunu, ancak bazı yapay tatlandırıcıların hastalıkla diğerlerine göre daha güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu gösteriyor.
Birçok işlenmiş gıda ürünü, çok fazla kalori vermeden şekerin tadını taklit edecek şekilde tasarlanmış tatlandırıcılar içeriyor. Önceki araştırmalar, sakarin katkı maddeleri ve kanser arasında sağlam bir bağlantı kuramamıştı.
Tartışmayı sona erdirmek için, yeni çalışmanın yazarları, ortalama sekiz yıllık bir süre boyunca 102.865 Fransız yetişkinin günlük diyetlerini takip etti. Yaş, vücut kitle indeksi, fiziksel aktivite ve yağ alımı gibi diğer kanser risk faktörlerini ayarladıktan sonra, araştırmacılar, yüksek miktarda tatlandırıcı tüketenlerin, tüketmeyenlere göre daha yüksek kanser oranına sahip olduğunu buldular.
Özellikle, aspartam adı verilen yapay bir tatlandırıcı, tüm kanserler için riskte yüzde 15'lik bir artış ve meme kanseri riskinde yüzde 22'lik bir artış gösteriyor. Aspartam ayrıca obezite ile ilişkili kanserlerin daha yüksek oranlarıyla bağlantılıydı, ayrıca asesülfam-K adı verilen başka bir tatlandırıcı için de benzer sonuçlar bulundu.
Araştırmacılar, bulgularının yapay tatlandırıcıların yiyeceklerdeki ve içeceklerdeki doğal şekerin yerine geçecek güvenli bir alternatif olmadığını vurguladığını söylüyor.
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