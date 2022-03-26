ABD Tarafından Hazırlanan Gizli UFO Raporları, İnternette Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi, Tanımlanamayan Hava Olayları (UAP'ler) olarak da adlandırılan tanımlanamayan uçan nesneler (UFO'lar) hakkında bir rapor yayınlamıştı. Merakla beklenen raporda, son 17 yılda askeri personel tarafından bildirilen 144 UFO gözleminden yalnızca birinin açıklamasının yapılmış olması ve ordunun UFO'larla ilgilendiklerini ve onları araştırdıklarını doğrulamış olması da dahil olmak üzere bir dizi ilginç kısım vardı. Hakkında açıklama yapılabilen tek olay ise, sönen bir balondu.
Sonuç olarak, rapor UFO'lar için heyecan verici açıklamalar arayan herkes için genel olarak hayal kırıklığı yarattı. UFO araştırmacıları, "tanımlanamayan hava olaylarıyla ilgili sınırlı miktarda yüksek kaliteli raporlamanın UAP'nin doğası veya amacı hakkında kesin sonuçlar çıkarma yeteneğini engellediği" eleştirileri yapıldı.
Ancak, bu dosyalar yayınlanırken, Kongre üyelerine halka açık olmayan ek bir gizli rapor sunulduğu konuşuluyordu. UFO web sitesi The Black Vault'un kararlı takibi sayesinde, bu gizli rapor artık PDF olarak internette mevcut.
Gizlenmiş dosyalar, araştırdıkları olay türlerine dair birkaç cezbedici bakış açısına sahip.
Örnek olarak gösterilebilecek bir kısımda, "Sınırlı sayıda olayda, UAP'nin olağandışı uçuş özellikleri sergilediği bildirildi" yazıyor ve bu kısım şöyle devam ediyor: "Bu gözlemler, sensör hatalarının, yanıltmanın veya gözlemcinin yanlış algılamasının sonucu olabilir ve ek titiz analizler gerektirebilir."
Başka bir bölüm, farklı görünümler ve açıklamalar ile UAP gözlemlerinin "birden fazla türü" olduğunu açıklıyor.
Bazı kısımları çıkartılmış olan dosyalar, askeri personelden gelen raporların çoğunun son iki yıl içinde geldiğini gösteriyor, ancak bir uzaylı istilası nedeniyle değil, daha iyi bir raporlama sistemi devreye girdiği için. Bununla birlikte, bazılarının UAP'ler hakkında bilgi vermekten korktuklarını kabul ediyor ve "itibar riski birçok gözlemciyi sessiz tutabilir ve konunun bilimsel takibini karmaşıklaştırabilir" diye yazıyor.
Bazı UFO görünümleri tanımlandı, ancak birçoğu büyük miktarlarda düzeltme içeriyordu...
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