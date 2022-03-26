ABD Tarafından Hazırlanan Gizli UFO Raporları, İnternette Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz yıl ABD'de yayınlanan UFO raporlarının gizli kalan kısımları, internette ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Gizli UFO raporları internette ortaya çıktı

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