Yeni Avatar Filmleri, CES 2020'ye de Damgasını Vurdu!

Avatar'ın merakla beklenen devam filmleri, CES 2020'nin de en önemli gündem maddelerinden biri olmayı başardı!

  • Levent Öztürk
Avatar, CES 2020'ye de damga vurdu

Avatar, geçtiğimiz yıl Avengers: Endgame'in yayımlanmasına kadar en fazla izlenen film olarak öne çıkıyordu. Şimdi ise yönetmen James Cameron üç devam filmi üzerinde çalışıyor ve Pandora'ya (Avatar filmindeki gezegen) dönüşün ilk görünüşü teknoloji CES 2020'de gerçekleşti. Bu devam filminde Pandora'nın deniz yaşamı hakkında daha fazla bilgi edineceğiz ve yayınlanan yeni konsept görselleri ile bu okyanuslar ilk defa gözler önüne seriliyor.

Avatar'ın devam filmlerinin ilki Aralık 2021 tarihinde yayına girecek ve sonraki devam filmleri Aralık 2023, Aralık 2025 ve Aralık 2027 tarihlerinde yayınlanacak.

Cameron'un CES'te bulunma sebebi ise, aslında Mercedes-Benz ile Avatar temalı bir ortaklığı duyurmak ve gelecekçi Vision AVTR konsept aracının tanıtımına katılmaktı.

Tüm konsept araçlarında olduğu gibi Vision AVTR da yakın zamanda kullanacağımız bir araçtan ziyade üreticinin, gelecekteki otomotiv tasarımının nasıl olacağı konusundaki görüşlerini simgeliyor.

Özellikle aracın direksiyonu, insan ve makineyi "birleştirme" sözü ile oldukça bilim-kurgu bir yaklaşıma sahip ve araç, kalp ritmi ve nefes alma desenlerine göre sürücüsünü tanıyor. Aracın görünüşü ise Avatar'ın kurgusal evrenindeki yaratıkları temel alıyor. Koltuklar ve döşeme sürdürülebilir malzemelerden üretilmiş durumda ve batarya da geri dönüştürülebilir.

Araç teknolojisinin geleceği adına güçlü bir CES yaşandığı söylenebilir. Sony'nin Vision-S aracı veya Continental'in araç içi eğlence sistemi gibi pek çok teknoloji tanıtılmış durumda. Ancak Mercedes'in konsept aracı, bir bilim kurgu evrenindeki kurgusal hayvanlardan görsel ilham alması ile diğerlerinden farklı bir noktada duruyor.

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