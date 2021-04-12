Yeni Belgeler, Apple'ın Neden iMessage'ı Android'e Taşımadığını Gösteriyor

Apple'ın iMessage uygulamasını neden Android kullanıcılarına da sunmadığı, yeni ortaya çıkan belgelere birlikte ortaya çıktı: iPhone kullanıcılarını kaybetme korkusu!

  • Levent Öztürk
Apple, iMessage'ı Neden Android'e Getirmiyor?
Apple Inc

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