Yeni Belgeler, Apple'ın Neden iMessage'ı Android'e Taşımadığını Gösteriyor

Eğer Apple iMessage'ın Android'e gelmesini bekliyorsanız, sizin için kötü bir haberimiz var. Açıklanan en son bilgilere göre bu geçişin yaşanması imkansız gibi görünüyor. Söylenilene göre üst seviye Apple yöneticileri, insanların iPhone'u bırakıp rakiplerine geçebilmesi ihtimalinden dolayı bu fikri reddediyor.
Bu yeni detaylar, Epic Games ile Apple arasında ABD'de devam eden büyük hukuk çatışması sırasında Epic tarafından sunulan bir belge ile ortaya çıktı. Bu belgede Apple'ın İnternet Yazılımları ve Hizmetleri SVP'si Eddy Cue'nun, iMessage'ın 2013 yılında platformlar arası bir şekilde yayımlanabileceğini söylediği ancak diğer yöneticilerin, iMessage'ın "Apple evrenini terk etmeye karşı en zor sebep" olduğunu söyleyerek itiraz ettikleri belirtiliyor.
Epic, Fortnite'ı Apple cihazlarına tekrar yerleştirmek için bu tür kanıtlarla Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'ı, Apple'ın tekel benzeri konumunu kötüye kullanan bir firma olduğunu ikna etmeyi hedefliyor. Ancak davayı kazanmak Epic'in tek stratejisi değil ve #FreeFortnite ve bu iMessage bilgisi gibi bilgilerin kamu fikrini de kendi tarafına çekeceği tahmin edilebilir.
Apple'ın iMessage konusundaki tutumunu gelecekte değiştirip değiştirmeyeceğini söylemek ise pek kolay değil. Eğer bu bilgi üzerine insanlardan ciddi bir tepki gelirse teknoloji devinin fikir değiştirmesi mümkün olabilir.
iPhone'a özel uygulamaların Google Play Store'da gözükmesine yönelik geçmiş örneklerin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Örneğin Apple'ın Spotify benzeri üyelik tabanlı hizmeti Apple Music, 2015 yılında Android üzerinde yayımlanmıştı. Ancak buradaki en önemli fark, Apple Music ücretli üyelik gerektiren bir hizmetken iMessage'ın muhtemelen iPhone sürümü gibi ücretsiz olmasının gerekeceği.
Apple'ın bu bilginin yayılması ardından ne yapacağını zaman gösterecek ancak şimdilik, iMessage'ın Android için sunulmasının pek olası gözükmediğini söyleyebiliriz.
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