Yeni Bir Elden Ring Hack'i, Karakterinizi "Sonsuz Ölüm Döngüsüne" Düşürüyor

Eğer PC üzerinde Elden Ring oynuyorsanız, oyunun çevrimiçi işlevselliğini şimdilik devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Eurogamer tarafından tespit edilen bir Reddit raporuna göre, bazı kötü niyetli kişiler, PC oyuncularını sonsuz bir ölüm döngüsüne gönderebilecek bir hack yolu buldu.
Elden Ring Update tarafından Twitter'da yayınlanan bir videoda istismarı iş başında görebilirsiniz. Bu hack yönteminde bir bilgisayar korsanı, oyun kayıt dosyanıza erişerek Elden Ring'i oynanamaz hale getiren belirli bir yetenek kullanıyor. Oyun kaydınızı yeniden yüklediğinizde, karakteriniz sonsuz bir ölüm döngüsüne düşüyor. Elden Ring büyük bir oyun ve bazı oyuncular bu şekilde 100 saate kadar oyun kaybettiğini bildirdi.
??Elden Ring PSA for PC players??
There's an exploit going around on PC where hackers will corrupt your save file while you're invaded.
First they will crash your game, and when you open it back up, your character will be constantly falling to their death... pic.twitter.com/8et3bl8T1I— Mordecai (@EldenRingUpdate) March 18, 2022
FromSoftware ve Bandai Namco, istismar hakkında henüz yorum yapmadı. Şu an için en iyi seçeneğiniz çevrimdışı oynamak. Ya da oyun kaydınızı düzenli olarak yedeklemek isteyebilirsiniz.
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