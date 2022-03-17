Elden Ring, Beklentileri Kat Kat Aşarak İnanılmaz Bir Satışa İmza Attı

Bandai Namco, uzun bir bekleyişin ardından piyasaya sürülen Elden Ring'in beş haftada 4 milyon kopya satmasını bekliyordu. Dark Souls 3'ün çıktıktan sonraki bir ay içinde 3 milyon kopya sattığı düşünülürse, bu sayının oldukça iddialı göründüğünü düşünebilirsiniz.
Ancak Elden Ring şirketin beklentilerini gölgede bıraktı: Yayımlanmasından sonraki 18 gün içinde 1 milyonu yalnızca Japonya'da olmak üzere dünya çapında 12 milyon adet kopya satıldı. Şirket, bir basın bülteninde oyunun rekor kıran satış sayılarını açıkladı ve ayrıca markayı "oyun dünyasının ötesine" genişletme olasılığından bahsettiler.
Duyuruya göre, bu sayılar 14 Mart 2022 itibariyle "fiziksel ve indirilebilir sürümlerin satışlarından" geldi. Bu satış rakamlarıyla Elden Ring, Souls türü oyunlar söz konusu olduğunda önemli rekorlar da kırdı.
FromSoftware'in önceki oyunu Sekiro, 10 günde 2 milyon kopya sattı ve serinin en çok satan oyunu Dark Souls 3'ün dünya çapında 10 milyon kopyaya ulaşması dört yıl sürdü. Ne kadar başarılı olduğuna bakıldığında, Elden Ring'i yedi günde 6,5 milyon kopya satan Pokémon Legends Arceus ile karşılaştırmak uygun görünüyor ve bu oyun, zaten büyük bir takipçi kitlesine sahip bir markanın oyunu.
FromSoftware, Elden Ring'i Lovecraftian yaratıkları ve ejderhaları içeren oyunun kapsayıcı mitlerini yazan A Song of Ice and Fire yazarı George R. R. Martin'in yardımıyla geliştirdi. Projenin başında, herkesin bildiği zor Souls oyunlarını geliştirmesinin yanı sıra Bloodborne ve Sekiro'yu yönetmesiyle tanınan Hidetaka Miyazaki var.
Ocak ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu, ancak ertelenerek 25 Şubat'ta PlayStation 5 ve 4, Xbox Series X ve S, Xbox One ve Steam üzerinden PC için piyasaya sürüldü.
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