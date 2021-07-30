Samsung, Android 12 One UI 4.0 Güncellemesi ile Neleri Değiştirecek?

Şu sıralar Samsung fanları, Android 12 hakkında fikir verecek olan One UI 4.0 beta sürümünü dört gözle bekliyorlar. Şirket, henüz beta programını başlatmış değil, ancak beta programının beklenenden çok daha erken başlatılabileceğine yönelik haberler var. Öte yandan işletim sisteminin bir sonraki büyük güncellemesi için bazı bilgiler de ortaya çıkmış durumda.
Samsung, yeni işletim sistemi güncellemesi ile beraber One UI 4.0'da bazı kozmetik değişiklikler yapacak gibi görünüyor. Sızıntıya göre One UI 4.0, uygulama simgelerinde ve renk şemasında değişiklikler yapacak. Söylentiler arasında Samsung'un Android 12 Material You arayüzünü temel alacağı ve One UI'ı bu şekilde tasarladığı da öne sürülüyor.
Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemcileri ile piyasaya çıkacak cihazları için daha iyi performans sağlayabilmek adına yazılım optimizasyonları yapacağı da bilinen Samsung, Knox üzerinde de birtakım iyileştirmelerde bulunacak. Öte yandan Samsung Notes uygulaması için büyük bir güncelleme olacağı da söylenenler arasında. Bunun sebebi olarak ise, S Pen'in artık daha fazla Samsung cihazı üzerinde kullanılacağı gösteriliyor.
Elbette bunların hiçbirinin henüz resmi olarak onaylanmadığını unutmamakta fayda var. Nelerin değiştiğini One UI 4.0 beta sürümünde anlamaya başlayacağız. Android 12 One UI 4.0 beta sürümünün yaklaşık 1 ay içinde tüketicilere sunulması bekleniyor.
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