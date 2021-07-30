Tüm Mercedes Modellerinin Birer Elektrikli Sürümü de Olacak!

2021 otomotiv dünyası için elektriklenme yılı olacak gibi görünüyor. Endüstrinin her köşesinden büyük otomobil üreticileri, ürünlerinin nasıl geliştirildiği, üretildiği ve satıldığına ilişkin kapsamlı değişiklikleri özetleyen ve neredeyse tamamında elektrikli araçlara önemli bir geçiş içeren duyurular yapıyor.
Mercedes-Benz de, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli platformlar ve teknolojiler geliştirmeye odaklanma da dahil olmak üzere, elektriklenme hedeflerine işaret eden küresel otomobil üreticilerine katılan son isim oldu. Otomobil üreticisi, 2022 yılına kadar hizmet verdiği her segmentte en az bir elektrikli araç sunacağını söylüyor. Ancak asıl değişim 2025 ve sonrasında geliyor.
2025 yılından itibaren yeni geliştirilen tüm araçlar, sadece elektrikli olacak 3 yeni mimariye dayanacak. Böylece şirket ürettiği her araç için bir EV alternatifi de sunacak.
Mercedes, 2025'te üç EV platformu piyasaya sürecek. Bu platformların arasında ise şunlar bulunuyor:
- MB.EA: Orta ila büyük tüm binek araçlarını kapsayacak ve ölçeklenebilir, modüler bir sistem olacak
- AMG.EA: Özel performans EV platformu
- VAN.EA: Minibüsler ve hafif ticari araçlar için özel EV platformu
Bu iddialı planı gerçekleştirmek için Mercedes, organizasyon yapısında bazı değişiklikler yapıyor ve tesislerine ve teknolojilerine milyarlarca Euro yatırım yapıyor.
Otomobil üreticisi, planlama, geliştirme, satın alma ve üretimi tek bir çatı altında toplamak için güç aktarma organı bölümünü yeniden düzenleyeceğini söylüyor. Bu düzenleme tamamlandığında, İngiltere merkezli bir elektrik motoru şirketi olan YASA'nın satın alınması da dahil olmak üzere, Mercedez-Benz elektrikli aktarma organları için geliştirme ve teknolojiyi kendi bünyesine taşıyacak.
Mercedes, 200 Gigawatt saatin üzerinde bir pil kapasitesine ihtiyaç duyacağını ve bu talebi karşılamak için sekiz Gigafactory inşa edeceğini söylüyor.
EV alanında hedeflenen şirketlerle yatırım ve ortaklıklar yoluyla Mercedes-Benz, daha verimli ve esnek piller geliştireceğini söylüyor ve katı hal pil teknolojisi geliştirmek için görüşmelerde bulunduğunu belirtiyor.
Mercedes planı, çalışanları yeniden eğitmek için yol haritaları ve bazıları için potansiyel erken emeklilik/satın alma planları ile birlikte finansal ve insan kaynakları konularını da içeriyor.
Otomobil üreticisi, dünya çapında yeni MB.OS işletim sistemini geliştirmek için 3.000 yeni yazılım mühendisliği işi yaratacağını söylüyor. Ayrıca firma, elektriklenmeye geçişin finansal istikrarı kötü yönde etkilemeyeceğini de vurguluyor...
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