Tüm Mercedes Modellerinin Birer Elektrikli Sürümü de Olacak!

Mercedes elektriklenme hızını 2025'e kadar daha da arttırmayı planlıyor: Tüm Mercedes modellerinin birer elektrikli sürümü olacak!

30 Temmuz 2021 21:53

Levent Öztürk