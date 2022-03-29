Yeni Bir İddiaya Göre Apple, M2 İşlemcili Bir iPad Pro Üzerinde Çalışıyor

Mark Gurman'ın Power On haber bültenine göre Apple, bu yılın Eylül ve Kasım ayları arasında M2 çipli bir iPad Pro modelini piyasaya sürecek. Gurman, Apple'ın yeni nesil iPad Pro'su için MagSafe şarj desteğini de içerecek büyük bir güncelleme de bekliyor.
Gurman'ın da belirttiği gibi Apple, iPad Pro'ya en son 2018'de önemli bir güncelleme yaptı. Bu güncelleme, 2017'de iPad Pro 10.5'in piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir buçuk yıl sonra gelmişti. Apple, M1 donanımlı iPad Pro'nun en yeni neslini ise Mayıs 2021'de piyasaya sürdü.
Apple'ın bu ayın başlarında düzenlediği "Peek Performance" etkinliği sırasında şirket en yeni iPad Air'ini sergiledi ancak iPad Pro'nun güncellenmiş bir modelini dışarıda bıraktı. Geçen yıl Gurman, iPad Pro'nun kablosuz şarj özellikleri ve bir cam destek ile geleceğini tahmin iddia etmişti. 9to5Mac'ten bir rapor bu iddiayı doğruluyor, ancak kaynakları Apple'ın cam arka tasarımı terk etmiş olabileceğini ve bunun yerine cam Apple logolu bir alüminyum sırt tercih edebileceğini söylüyor.
Henüz Apple tarafından onaylanmadığı için, M2 çipi hakkında fazla bir bilgi yok. Gurman, çipin CPU'sunun öncekinden biraz daha hızlı olacağını ve aynı sekiz çekirdekli mimariyle geleceğini düşünüyor. Ayrıca Apple'ın M2'yi hem yeni iPad Pro'ya hem de bu yıl içinde piyasaya sürüleceği söylenen yeni 13 inç MacBook Pro, Mac Mini ve 24 inç iMac'e eklemesini bekliyor. Yeniden tasarlanan MacBook Air'e güç veren bir M2 çipi için tahminler ikiye bölünmüş durumda.
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