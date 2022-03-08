Apple, iPad Air'i Nihayet Güncelledi: İşte Yeni iPad Air ve Özellikleri...

Apple, neredeyse bir buçuk yıl sonra iPad Air serisini yeni bir modelle güncelledi. Yeni iPad Air'in özellikleri ve fiyatı içeride...

  • Levent Öztürk
Yeni iPad Air Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyat

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