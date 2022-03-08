Apple, iPad Air'i Nihayet Güncelledi: İşte Yeni iPad Air ve Özellikleri...

Son yenilemesinin üzerinden neredeyse bir buçuk yıl geçtikten sonra, iPad Air en sonunda yenilendi. Tasarımı çok fazla değişmemiş olsa da, Apple'ın beşinci nesil orta seviye tabletindeki yeni özellikler arasında daha parlak bir ekran, isteğe bağlı 5G bağlantısı ve büyük bir performans artışı yer alıyor.
Bir önceki iPad Air, Apple'ın uçtan uca ekranına, entegre TouchID sensörlü bir güç düğmesine ve Apple'ın sonraki iPad'lerde (iPad Pro ve iPad Mini gibi) kullandığı düz kenarlı kasaya sahip olan ilk tableti olduğu için cihazın dış görünüşünün fazla bir yenilemeye ihtiyacı yoktu. Bu nedenle, 2022 için Apple daha çok en yeni iPad Air'i hem içeride hem dışarıda yenilenen bileşenlerle donatmaya odaklandı.
iPad Air'in öne bakan ultra geniş kamerası, otomatik olarak başınızı takip etmek ve FaceTime aramaları sırasında sizi düzgün bir şekilde çerçeve içinde tutmak için makine öğrenimini kullanan Center Stage'i destekleyen yeni bir sensöre sahip. Hızlı mobil veriye ihtiyaç duyan kişiler için ise yeni iPad Air, isteğe bağlı 5G bağlantısına da sahip olabiliyor.
Ancak cihazın içinde, donanım kısmında en büyük güncellemenin, iPad Air'e büyük bir performansta artışı sağlayacak ve daha pahalı iPad Pro serisi ile aynı seviyeye getirecek olan Apple'ın M1 çipinin eklenmesi olduğunu söyleyebiliriz.
iPad Air, önceki modelle aynı fiyattan (599 ABD doları) başlayan bir fiyata ve beş renk seçeneğine sahip. Ön siparişler bu Cuma günü başlarken, satışlar 18 Mart'ta başlayacak...
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