Yeni Bir Rapora Göre İnsanların Ruh Sağlığı Her Geçen Yıl Daha da Bozuluyor

Son yıllarda yaşanan küresel sıkıntılar insanların ruh sağlığını derinden etkilemeyi sürdürüyor. 2020 yılında ortaya çıkan COVID 19 pandemisi buradaki en önemli nedenlerden biri olurken, ruh sağlığı konusundaki sorunlar 2021'de de artmaya devam etti.
İkinci yıllık dünya ruh sağlığı raporuna göre 2020 yılında insanların ruh sağlığı yüzde 8'lik oranda negatif yönde etkilenirken, 2021 yılında hızı biraz da yavaşlamış ve yüzde 3'lük oranında negatif düşüş yaşanmış. Düşüşün yavaşlamasındaki sebep COVID 19 pandemisinin hızının kesilmesi ve hayatın normalleşmeye başlaması gibi görünürken, ekonomik buhranların bunu tersine çevirebileceği düşünülüyor.
Açıklanan rapora göre ruhsal sağlık açısından en kötü sonuçlar ABD, Kanada, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika'ya ait. Latin Amerika ve Kıta Avrupası ülkelerinin sonuçları ise daha iyi görünüyor.
Öte yandan genç nesil ruh sağlığının negatife dönmesinde daha daha fazla dikkat çekiyor. 65 yaş ve üzerindekilerin yalnızca yüzde 7'sinin, gençlerin ise yüzde 44'ünün zihinsel sağlık sorunlarına sahip olduğu belirtiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın