Yeni Bir Rapora Göre İnsanların Ruh Sağlığı Her Geçen Yıl Daha da Bozuluyor

Açıklanan ikinci yıllık küresel raporun sonuçlarına göre, insanlık büyük ruhsal çöküntü içinde. Daha da kötüsü, yıllar geçtikçe bu durumda bir düzelme görülmüyor...