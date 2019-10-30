Yeni Bir Snapdragon Wear İşlemci Yolda Olabilir
Yeni bir ipucu, akıllı saatlere güç katacak yeni Snapdragon Wear 3300'ün yolda olduğunu söylüyor.
Google'ın kendi akıllı saat platformu Wear OS'a ilgisinin az olması, platformun yerinde saymasının nedenlerinden bir tanesi. Ancak akıllı telefonlara yönelik çok iyi işlemcilerin olduğunu söylemek de zor.
Code Aurora Forums'a yakın zamanda gönderilen kodlar, bunun değişmek üzere olduğunun işaretini veriyor. Yüklenen kodlar, Snapdragon Wear 3300'ün varlığından bahsediyor. Snapdragon Wear 3100'ün devamı olacak bu işlemcinin Snapdragon 429 mobil platformunu temel alacağına inanılıyor.
Snapdragon 429, dört Cortex-A53 çekirdeğine sahip, dolayısıyla Qualcomm'un saat işlemcilerinde şimdiye dek rastlamadığımız bir yenilik sunuyor. Geçen seneki Snapdragon Wear 3100 bile ilk olarak 2013'te tanıtılan Cortex-A7 çekirdeklerini kullanıyordu. Cortex-A53'e geçiş, hem performans, hem de güç verimliliğinde gelişme sağlayabilir.
Yeni yonga setinin ne zaman akıllı saatlere geleceği veya gelip gelmeyeceği, şimdilik bilinmiyor.
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