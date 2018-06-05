Yeni bir Surface Phone Konsepti!
Yıllardır sabırla beklediğimiz Surface Phone, patentleri temel alan yeni konsept çizimiyle ilginizi çekecek!
Microsoft'un yıllardır konuşulan ancak hala tanıtılmayan Surface Phone'u, patentlere bakacak olursak yakın bir gelecekte tanıtılabilir. Patentlerin bahsettiği özellikler arasında manyetik kilitlenme, üç ekran, farklı kamera konumlandırmaları bulunuyor.
Birkaç gün önce ise Windows 10'un SDK'sında yapılan bir keşif, Surface Phone'un gerçek olduğuna dair ipuçları vermişti.
Patentlerden yola çıkan tasarımcı Harry Dohyun Kim, Surface Phone'un nasıl görünebileceğine dair çizimlerini bir video ve fotoğraflarla yayınladı. Konseptin ilginç yanı, en son patentlerde görünen üçüncü ekrana yer vermemesi. Bu ekranın telefonun menteşe bölümünde yer alacağı ve çeşitli bilgiler göstereceği düşünülüyor. Konsept, şu anki haliyle, iki ekranın birbirine bağlı olduğunu ve arada ek bir panel olmaksızın bükülebildiğini gösteriyor.
Surface Phone söylentilerinin yoğunlaştığı şu sıralarda bir tanıtımın yaklaştığını düşünmek isterdik. Ancak beklentiyi çok yüksek tutmamakta fayda var. Telefon hakkındaki resmi açıklamaya en yakın açıklama, Ocak'ta Microsoft Çin'den gelmişti. Firmanın Çin kanadı, cihazın varlığını doğrulamıştı.
Tasarımcının videoyla beraber paylaştığı fotoğraflardan bazılarını aşağıda görebilirsiniz. Tüm fotoğraflar için buraya göz atabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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