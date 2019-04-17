Yeni "Disksiz" Xbox One S Duyuruldu!
Microsoft, yeni "disksiz" oyun konsolu Xbox One S All-Digital Edition'ı tanıttı. İşte yeni Xbox One S'in özellikleri ve fiyatı...
- Ercan Uğurlu
Eskiden raflara dizdiğimiz CD'ler DVD'ler artık kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Artık tüm içerikler tamamen dijital ortamda saklanabiliyor ve bundan kuşkusuz oyun konsolları da sön dönemde nasibini aldı. Dijitalleşme, zamanla oyun sektörünü de değişime uğrattı ve oyunlar disk yerine daha çok kod yoluyla oyuncular tarafından temin edilmeye başlandı. Bundan hareketle Microsoft da yeni Xbox One S All-Digital Edition olarak yeni oyun konsolunu duyurdu. Yeni konsolda disk yuvası yok!
Evet, Microsoft, geçtiğimiz yıldan bu yana süren sızıntılar ve söylentilerin ardından nihayet yeni "disksiz" Xbox One oyun konsolunu tanıttı. Xbox One S All-Digital Edition olarak isimlendirlen yeni konsol, 1 TB depolama kapasitesine sahip olarak geliyor. Ayrıca kutu içeriğinde Xbox gamepad'i de yer alacak. Bu arada önemli bir diğer detay, yeni konsolda halihazırda 3 Microsoft oyunu yüklü olarak gelecek. Bunlar; Forza Horizon 3, Minecraft ve Sea of Thieves. Öte yandan yine bu konsolu satın alacak olanlara 3 ay boyunca 1 Dolar karşılığında Game Pass aboneliği de sağlanacak.
Peki, disksiz Xbox One S'in fiyatı ne kadar? Xbox One S All-Digital Edition'ın fiyatı 249 dolar olarak belirlenmiş durumda. Xbox One S All-Digital Edition, şu an ülkemizde de ön siparişte bulunuyor.
Yeni Xbox One S'in nasıl olduğunu görmek için hemen yukarıdaki tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.
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