Yeni dünyaya hazır mıyız? e-ticaret, e-devlet... Rakamlar nasıl değişiyor?

Türkiye ve Avrasya'nın en önemli ekonomi etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi başladı. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, pandemi gerçeğiyle birlikte, gücünü dijitalleşmeden alan yepyeni bir dünya düzeniyle tanışıldığını söyledi.