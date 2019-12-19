Yeni Edge'i PC'lerimize Nasıl Yükleyeceğiz? Belli Oldu!

Yenilenen Microsoft Edge, Windows 10'lu bilgisayarlara nasıl yüklenecek? Belli oldu!

Yeni Microsoft Edge, Windows Update ile Gelecek

15 Ocak'ta yayınlanacak olan Microsoft Edge'in Windows 10 kullanıcılarına Windows Update üzerinden ulaşacağı belli oldu.

Google'ın açık kaynak kodlu Chromium'unu temel alan yeni Edge, Windows 10 sürüm 1709 (2017'de yayınlanan Fall Creators Update) ve üzerini kullanan tüm bilgisayarlara sunulacak. Microsoft, Edge güncellemelerinin Windows 10'un yılda iki kez aldığı büyük güncellemelere bağlı olmayacağını, tarayıcının bağımsız olarak güncelleneceğini söyledi. Yazılım devi, işlevsel güncellemelerin yaklaşık olarak 6 haftada bir geleceğini, güvenlik ve uyumluluk güncellemelerinin ise ihtiyaç olduğunda sunulacağını belirtti.

Yani yeni web tarayıcınız olarak Edge'i seçerseniz, güncellemeler için aylarca beklemenize gerek kalmayacak. Yeni Edge, eskisinin yerini sessizce alacak, sabitlenen tüm siteler, kutucuklar ve kısayollar, otomatik olarak yeni sürüme güncellenecek.

Microsoft, eklenti mağazasını geliştiricilere açtığını da duyurmuştu. Geniş eklenti desteği, yeni tarayıcının dikkat çeken en önemli özellikleri arasında olacak.

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