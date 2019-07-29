Yeni Galaxy Tab S6 Görselleri Sızdı

Samsung'un gelecek tableti olmaya aday Galaxy Tab S6, yeni görsellerle bir kez daha sızdı. Ön yüzde bir sürpriz de var!

  • Ercan Uğurlu
Yeni Galaxy Tab S6 Görselleri Sızdı

Yeni gelen bilgiler, yaklaşmakta olan Galaxy Tab S6'yı bir kez daha karşımıza çıkarttı. Bu kez daha detaylı render görüntüleri ile yüzünü gösteren Galaxy Tab S6, daha önceki sızıntılarda görülmeyen bir modülü de getirecek gibi görünüyor.

Galaxy Tab S6'nın yeni görüntülerinde ön kameranın yanında bir sensör olduğu görülüyor. Bu sensörün ne amaçla buraya yerleştirildiği ise şimdilik bilinmiyor. Ancak söylenenler arasında, buradaki sensörün iris tarama için kullanılacağı bilgisi var. Elbette detaylı yüz analizi de yapabilir; bunun cevabını ancak tablet tanıtıldığında alacak gibiyiz.

Gri, pembe ve mavi renk seçenekleriyle tanıtılacak olan Galaxy Tab S6, S Pen'e de yer veriyor. Tablet ile aynı renkte gelecek olan S Pen'in yeni özellik sahibi olup olmayacağı ise yine bilinmeyenler arasında.

Galaxy Tab S6'nın arka yüzünde AKG logosunun olduğunu görüyoruz. Buna bağlı olarak kutusunda AKG kulaklıkların olacağını ön görebiliriz.

Galaxy Tab S6'nın bilinen teknik detayları arasında ise, Snapdragon 855 işlemci, 6 GB Ram, 128 GB depolama alanı, 6840 mAh batarya ile Wi-Fi ve LTE seçenekleri yer alıyor.

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