"Kopyala - Yapıştır" İşlevine Windows 10 Ayarı Geliyor

Windows 10'un bulut tabanlı pano işlevinin yakında gelecek bir güncellemeyle geliştirilmesi bekleniyor. İlk olarak 2018'de tanıtılan işlev, farklı Windows 10 cihazlarınız arasında panoyu eşitleyerek kopyaladığınız şeyleri farklı cihazlarda yapıştırmanıza olanak tanıyor.
Microsoft, bu faydalı işlevi telefon ve tabletleri, aynı zamanda Android'deki SwiftKey uygulamasını kapsayacak bir biçimde genişletmek istiyor. Yeni bütünleşmeyle birlikte Android kullanıcıları, Windows 10'lu makineleriyle Android arasında kopyalayıp yapıştırabilecekler. SwiftKey'in kendi pano işlevi ise, klavyenin araç çubuğundan ulaşılabilen yeni bir Cloud Clipboard arayüzüne sahip olacak.
Bütünleşmenin zamanla Apple cihazlarını da kapsayıp kapsamayacağı şimdilik bilinmiyor. Microsoft, yakın geçmişte pano için yeni bir görünüm tanıtmış, en son kopyalanan metin, resim ve GIF'leri içeren paneli göstermişti. Bu yeniliklerin bir sonraki Windows 10 işlev güncellemesiyle gelmesi bekleniyor.
Bu arada firmanın web tarayıcısı Edge de yeni bir Link Format işlevine kavuşacak. Bu işlev, adres çubuğundan kopyalanan URL'nin bağlanı olarak mı yoksa düz metin olarak mı yapıştırılacağını seçmenize olanak tanıyacak.
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