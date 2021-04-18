Yeni harita açıklandı: En çok ve en az vaka görülen 5 il (10-16 Nisan)

Sağlık Bakanlığı tarafından 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de artışın sürdüğü görülüyor.