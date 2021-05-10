Jetpack ile Uçan Askerler Gerçek Oluyor! Peki, Dezavantajları Neler?

1 Mayıs'ta yayınlanan kısa bir video, deniz savaşlarının geleceği hakkında şaşırtıcı ipuçları veriyor. Videoda başrolü jetpack ile uçan askerler üstleniyor. Jetpack kullanan askerler, küçük bir bottan havalanıyor ve bir İngiliz devriye gemisi olan HMS Tamar'ın güvertesine inmeyi başarıyor.
Gravity Industries tarafından üretilen jetpack, Iron Man (Demir Adam) filmlerini akla getiriyor. Askerlerin iki elinde, denge ve yönlendirme için kullanılan birer itici var. Arkada ise, pilotu gökyüzünde öne doğru fırlatmaktan sorumlu ana itici var. Belirtilene göre bu sistem, saatte yaklaşık 80 kilometre hıza ulaşabiliyor. Şirket, sistemin şu anda 5 ila 10 dakikalık bir uçuş için yeterli itme ve güce sahip olduğunu iddia ediyor.
Birleşik Krallık Kraliyet Donanması başkanı Birinci Deniz Lordu Amiral Tony Radakin, yapılan bu denemeden oldukça mutlu gibi görünüyor. Radakin, 1 Mayıs 2021'de Tamar çevresindeki uçuşların daha kısa bir videosunu tweet'inde paylaşmayı da ihmal etmedi.
As the @RoyalNavy embraces technology and innovation, @hms_tamar trials the latest game-changing kit with the @RoyalMarines. pic.twitter.com/rckeuom7yg— First Sea Lord (@AdmTonyRadakin) May 1, 2021
Her ne kadar video büyüleyici gibi görünse de, bu teknolojinin dezavantajları da var. Birincisi, jetpack gürültülü çalışıyor. Belki denizdeki bir geminin tamamından daha yüksek değil, ama güvertede bulunan herkesi onun yaklaşması konusunda uyaracak kadar yüksek sese sahip. İkincisi, uçan kişi çoğunlukla dik durmak zorunda ve uçarken açık bir hedef olmaktan kurtulamıyor. Jetpack'e karşı en etkili önlem olan tüfekler ve makineli tüfekler, gemilerde zaten bol miktarda bulunuyor.
Neredeyse her ülke, yüzyılı aşkın süredir askerlerini uçurabilmek için küçük kişisel uçuş sistemlerini araştırıyor. Bunun nedeni ise açık; uçmak için donatılmış askerler savunmayı atlatabilir, düşmanları şaşırtabilir. Bu zorlayıcı bir vizyon ve jetpack'ler gelecekte geçen savaş oyunlarının temelini oluşturmaya devam ediyor.
Yine de jetpack gösterilerine olan askeri ilgi, piyade savaşının yakın bir gelecekte sona ereceğini göstermiyor. Gürültülü, pahalı ve kısa uçuş süreleri ile jetpack'ler harika bir gösteri sunabilir ama herhangi bir silahlı savaş için, şu anda pek de kullanılabilir gibi görünmüyor.
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