Jetpack ile Uçan Askerler Gerçek Oluyor! Peki, Dezavantajları Neler?

Jetpack kullanılarak askerleri uçurma hayali gerçek oldu. İngiliz Donanmasında yapılan denemelerin videosu yayınlandı ve video gördüklerimiz, tek kelimeyle büyüleyici...

Jetpack ile Uçan Askerler Gerçek Oluyor

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