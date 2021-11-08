Yeni Honda Civic Sedan Geliyor: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatları!

Türkiye'de 13 Kasım'da satışa sunulacak olan yeni Honda Civic Sedan'ın Türkiye lansmanı Muğla - Fethiye'de gerçekleştirildi. Yeni Honda Civic'in fiyatı, 374 bin TL'den başlayacak. Honda Türkiye, satışa sunulacak olan otomobillerin yarısının şimdiden, ön siparişle satıldığını belirtiyor.
Yeni Honda Civic Sedan'ın 11'inci neslinde güç aktarma organları geliştirilirken, yakıt verimliliği ve hızlanma performansı gibi önceki neslin güçlü yönleri korunmuş. Yeni Civic, geliştirilen motor özellikleri ve iyileştirilen CVT şanzımanı ile yüksek verimlilik seviyesini ve gelişmiş sürüş keyfini bir arada sunmayı amaçlıyor.
Yeni Honda Civic Özellikleri
Yeni nesil Civic Sedan, 1.5 litre VTEC Turbo LPG motor seçeneğine sahip. 11'inci nesil Civic Sedan'da teknolojik özellikler de sürücüye fayda sağlamak için geliştirilmiş durumda. Bu yaklaşımın sonucu olarak bugüne kadarki en gelişmiş Civic ortaya çıkarken, standart olarak tüm donanım paketlerinde Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu olan bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Ayrıca Executive+ modelinde akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği de yer alıyor.
Yeni nesil Civic Sedan'da sürücü ve yolcu güvenliği için alınan tedbirler de dikkat çekici görünüyor. 11'inci nesil Civic Sedan'da sunulan Honda SENSING teknolojisi ile önceki nesilden iki kat daha geniş (50 derece yerine 100 derece) alanı tarayan ön kamera kullanılıyor. Honda'nın gelişmiş sürüş destek teknolojileri ise güvenli bir yolculuk deneyimi sunuyor. Önceki nesil Civic Sedan modellerinde bulunan güvenlik donanımlarına ek olarak, Executive+ paketinde sunulan ve sağ yan ayna altına monte edilen kamera ile çalışan Lanewatch özelliği, yolun sağ tarafını multimedya ekranında görüntüleyebiliyor.
Yeni Honda Civic Fiyatı
Yeni Honda Civic Sedan; metalik sis mavi, metalik meteor gri ve metalik kiraz kırmızı gibi yeni renklerinin yanı sıra platin beyaz, metalik gümüş gri ve kristal siyah olmak üzere toplam 6 farklı gövde rengiyle yollara çıkacak. Satış fiyatları ise VTEC Turbo ECO (LPG); Premium ECO-374 bin TL, Elegance ECO-410 bin TL, Executive ECO-440 bin TL ve VTEC Turbo (Benzin); Elegance-402 bin TL Executive-435 bin TL olarak açıklandı.
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