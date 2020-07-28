Honda'dan Android'li Motosiklet: Honda Gold Wing'e Andoid Geldi!

Honda, motosikletlerinde Apple CarPlay'i sunan ilk motosiklet üreticilerinden biriydi. Her ne kadar her gün araçlarında bu sistemi görenler için bu büyük bir olay gibi gözükmese de, Honda Gold Wing'deki CarPlay oldukça önemliydi. Gold Wing'in ardından Africa Twin'de aynı teknolojiyi gördük ve muhtemelen diğer modeller için de sunulmaya devam edilecek.
Tabii ki bu Apple kullanıcıları için güzel bir haber. Ama Android kullanıcıları için, sıranın kendilerine ne zaman geleceği sorusunu doğurmaktan başka pek bir işe yaradığı söylenemez. Neyse ki artık bu bekleyiş ve merak sona ermiş gibi gözüküyor. Honda, Gold Wing'in Android Auto'yu destekleyecek ilk motosiklet olduğunu açıkladı ve artık bu güncelleme, Gold Wing sahipleri için ücretsiz olarak sunuluyor.
Sürücünün dikkatinin dağılması oldukça büyük bir tehlike olarak kabul ediliyor. Ancak Honda, Android Auto destekli bilgi - eğlence sistemini motosikletine, dikkati dağıtmayacak şekilde eklemek için bir yol bulmuş gibi görünüyor.
Gold Wing üzerinde, CarPlay düzeninde olduğu gibi, Android Auto'da da telefonunuzun yanı sıra üçüncü parti bir Bluetooth iletişim cihazına sahip olmanız gerekiyor. Bu cihazlara örnek olarak Cardo Packtalk Bold sistemi veya Sena verilebilir. Eğer bir iletişim cihazınız bulunmuyorsa, bilgi - eğlence sistemini kullanamıyorsunuz. Ayrıca bu sistemin sadece Android 5.0 ve sonrası ile uyumlu olduğunu da unutmamak gerekiyor.
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