iPhone SE 3 Daha Fazlasını Sunabilir

Bugüne kadar iPhone SE 3 hakkındaki tüm işaretler, gelecek modelin iPhone SE (2020) modeline benzeyeceğini gösteriyordu. Fakat yeni bir sızıntı iPhone SE 3 hakkında heyecan uyandırıcı cinsten.
Bir Çin web sitesi MyDrivers'ta ortaya çıkan bilgilere göre Apple, bu defa "yenilikçi" bir iPhone SE modeli üzerinde çalışıyor. Temel olarak iPhone SE (2020)'yi değil, iPhone XR'ın alınacağını söyleyen sızıntı, hatta Apple'ın bu telefonunda ilk kez yana yerleştirilen bir parmak izi okuyucuyu kullanacağını da belirtiyor.
Elbette bununla beraber çerçevesiz bir ekranı da iPhone SE 3 ile birlikte görebiliriz. Fakat ekran paneli olarak muhtemelen yine LCD kullanılacak. iPhone SE 3, hakkında bir diğer iddia da, telefonda Bionic A15 yonga setinin kullanılacağı ve 5G desteğine sahip olacağı yönünde. Böylece iPhone SE 3'nin sadece dış yüzüyle değil, iç yönüyle de daha gelişmiş bir "bütçe dostu" iPhone modeli olmasını bekleyebiliriz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın