Yeni Intel Core i7, Sekiz Çekirdekli Olabilir!
Intel'in bir sonraki nesil Core i7 işlemcileri için yeni ve son derece iddialı bir haber geldi...
Intel'in bir sonraki nesil işlemcisinin amiral gemisi modeli, yeni dedikodulara göre en az 8 çekirdekli ve 16 thread'li olacak.
Wccftech.com'dan gelen son sızıntılara göre Intel'in dokuzuncu nesil işlemcisi Core i7-9700K olacak ve 6 çekirdeği 8 çekirdeğe çıkaracak (Coffee Lake'in amiral gemisi i7-8700K'da olduğu gibi). Sızıntı saat hızları veya diğer teknik özelliklerle ilgili herhangi bir bilgi vermese de dokuzuncu nesil işlemcilerin 14nm++ üretim teknolojisini kullanacağını söylüyor. Yani karşımıza çıkacak olan işlemci 10nm'lik Cannon Lake değil Coffee Lake Refresh olacak.
Yeni işlemcilerin mimarisi benzer olduğu için büyük bir hız kazancı olmayacak ancak ek çekirdekler, Intel'in Ryzen'in bol sayıdaki çekirdeğiyle rekabette kalmasını sağlayacak.
Dokuzuncu nesil Core i5 ve i3 serilerinin piyasadaki modellerle aynı çekirdek sayısına sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte thread sayısı ikiye katlanacak (Core i5 6 çekirdek 12 thread, Core i3 ise dört çekirdek 8 thread ile gelecek).
Her zaman olduğu gibi dedikodulara dikkatle yaklaşmakta fayda var. Bu işlemcilerin ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor ancak dedikodu gerçek ise, 10nm'lik Cannon Lake işlemcileri çok yakın bir zamanda göremeyebiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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