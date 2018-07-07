Yeni iPad Pro, Face ID ile Gelebilir
Apple'ın yüz tanıma teknolojisi Face ID'nin yeni iPad Pro 2018 modeli ile birlikte geleceğine dair kanıt bulundu.
Apple'ın önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni iPad Pro 2018 modelini piyasaya sürmesi bekleniyor ve yeni keşfedilen ipuçlarına bakılırsa bir çeşit iPhone X'in TrueDepth kamerasını beraberinde getirecek. Eğer bu söylenti doğruysa iPad boyutlu Animoji hayalleriniz gerçek olabilir.
iOS uygulama geliştircisi Steve Troughton-Smith'e göre iOS 12 beta beraberinde iPad için AvatarKit desteği getiriyor, bu da TrueDepth kamera için arka uç yazılımı desteği anlamına geliyor. iOS 12 beta içinde daha önce keşfedilen ipuçları yeni iPad Pro'nun Face ID ve hatta iPhone X tarzı kamera ve algıalyıcı çıkıntısı olabileceğine işaret ediyordu. Yeni ipuçları, eski söylentileri doğruluyor ve ince çerçeveli yeni bir iPad Pro'nun mümkün olduğunu gösteriyor.
iOS 12 ile birlikte Face ID çoklu kullanıcı desteğine de sahip olacak. Bir telefon için bu hiç de mantıklı bir yenilik değil, ancak hesaba yeni iPad'in Face ID'si olabileceğini eklersek - ki tabletler genellikle birden çok aile ve arkadaş tarafından kullanılan ortak cihazlardır - yeni iPad Pro 2018'in TrueDepth kamera ve Face ID özelliklerine sahip olma ihtimali yüksek gibi görünüyor.
Ali Ruhi Öztürk
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