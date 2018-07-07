Yeni iPad Pro, Face ID ile Gelebilir

Apple'ın yüz tanıma teknolojisi Face ID'nin yeni iPad Pro 2018 modeli ile birlikte geleceğine dair kanıt bulundu.

Yeni iPad Pro, Face ID ile Gelebilir

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Amazon Prime Day 16 Temmuz'da Başlıyor!

DÜNYA KUPASI'NA HAZIR MISIN?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Masaüstünüz İçin 39 Doğa Duvar Kağıdı
Google Londra'da havayı takip edecek
Samsung, Biyometrik Kamera Patenti Aldı
Galaxy S9, Samsung'un Karını Aşağı Çekti
BlackBerry Ghost, Dev Bir Batarya İle Geliyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir