Yeni iPad Pro gün ışığıyla buluşuyor!
Yeni Apple iPad Pro'nun özelliklerine ait söylentiler ayyuka çıktı. iPad Pro'nun yeni bir "Apple Pencil" mimarisine sahip olması bekleniyor.
Apple'ın yeni iPad Pro modeli hakkında bir haftadan kısa süre içerisinde pek çok söylenti ortaya atıldı. Sızan son bilgilerle işler ilginçleşti. Yeni iPad Pro'nun USB-C temelli bir porta, yüz tanıma teknolojisine ve güncellenmiş Apple Pencil 2'ye sahip olacağı iddia ediliyor.
Sektörün devlerine yakınlığı ile tanınan gazeteci Ben Gaskin, son Twitter paylaşımında gerçeklikle buluşması beklenen söylentileri bir bir ortaya döktü. Yeni iPad Pro'nun; son derece gelişmiş bir "elektronik kalem" mimarisine sahip olması bekleniyor. Son derece minimal bir tasarıma sahip olan Apple Pencil 2; gümüş bir rengi bir kenara sahip olmayacak. Donanım buna ek olarak; dokun ve kaydır gibi işlemleri gerçekleştirecek ve cihaz şarjı konusunda ciddi avantajlara sağlayacak.
Aslında söz konusu özellikler bir süredir Apple tarafından kullanılıyor. Ancak Apple Pencil 2'nin, atalarına göre bir avantajı daha olması bekleniyor: Kalem tablete, manyetik çerçeve vasıtasıyla ile entegre edilirken akıllı bir kumanda sayesinde vasıtasıyla kontrol ve şarj edilebilecek. Kısacası fiziksel temasa ihtiyaç duyulmayacak ve yer tasarrufu sağlanacak. Tek yapmanız gereken kalemi, tablete yakın tutmanız.
Barış Terun
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