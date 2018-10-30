Yeni iPad Pro Özellikleri ve Fazlası!

11 inç'lik ve 12,9 inç'lik yeni iPad Pro'larda neler değişti, hangi yenilikler geldi?

Yeni iPad Pro'lar Hakkında Her Şey!

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