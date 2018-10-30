Yeni iPad Pro Özellikleri ve Fazlası!
11 inç'lik ve 12,9 inç'lik yeni iPad Pro'larda neler değişti, hangi yenilikler geldi?
Apple yeni 11 ve 12,9 inç'lik iPad Pro'ları bugünkü etkinlikte tanıttı. Büyük ekranlı modelin ekran boyutu değişmezken gövdesi, incelen ekran çerçevesi sayesinde küçüldü.
Yalnızca 5,9 mm kalınlığa sahip olan yeni iPad Pro'lar, önceki 12,9 inç'lik modele kıyasla 1 mm daha inceler. Bunda fiziksel home düğmesinin kaldırılmasının elbette payı var. Yeni tabletlerde çentik yok, çünkü ekran çerçevesi telefonlara kıyasla hala geniş. İki tablet de LCD ekranla gelse de Apple, bu ekranları Liquid Retina diye adlandırıyor. 120Hz tazeleme hızına sahip bu ekran, Apple Pencil'ı da destekliyor.
Yeni iPad'ler, Apple'ın yeni A12X Bionic işlemcisini kullanan tablet, firmanın iddiasına göre çoklu çekirdek kullanan işlemlerde yüzde 90 daha hızlı. Yedi çekirdekli GPU ise selefinin iki katı yüksek performans sunuyor. Apple'ın iddiasına göre tablet, bir Xbox One S ile aynı grafik gücüne sahip.
Tabletler, Lightning portunu terk ederek USB Type-C'ye geçiş yapıyor. iPad'leri bu portlar üzerinden şarj etmeniz mümkün. Yani iPad'i kullanarak iPhone'unuzu şarj edebiliyorsunuz.
Yeni 11 inç'lik iPad Pro'nun fiyatı 799 dolardan başlarken 12,9 inç'lik modelin fiyatı 999 dolardan başlıyor. Bugün ön siparişe sunulan tabletler, 7 Kasım'da dağıtılmaya başlanacak. 10,5 inç'lik modelin yeni fiyatı ise 649 dolar.
Zeynel A. Öztürk
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