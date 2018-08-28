Yeni iPad Pro'lar, Bu Özellikle Gelebilir!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Korsanlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Dinozorlar

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Robotlar ve Yapay Zekâ