Yeni iPad Pro'lar, Bu Özellikle Gelebilir!

Yeni sızıntı, yakında tanıtılması beklenen iPad Pro'dan ipuçları verdi!

Yeni iPad Pro'lar, Bu Özellikle Gelebilir!

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