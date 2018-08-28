Yeni iPad Pro'lar, Bu Özellikle Gelebilir!
Yeni sızıntı, yakında tanıtılması beklenen iPad Pro'dan ipuçları verdi!
iPad Pro'nun 2018 sürümünü sabırsızlıkla bekliyorsanız, sizin için yeni bir sızıntı var. Cihazın kendisi sızmasa da yeni iPad'e ait olduğu söylenen kılıf, birkaç bilgi kırıntısı sunuyor.
Home düğmesi için açılan yuva, her zamanki yerinde duruyor gibi görünüyor ancak kılıf tabletin arkasını koruyorsa (kamera yuvasına bakarsak öyle), düğme arkaya gitmiş görünüyor. Kılıf, Apple'ın henüz açıklamadığı bir aksesuara da ait olabilir. Tabi birileri bizi oyalamak ve eğlenmek için böyle bir kılıfın üç boyutlu baskısını almış da olabilir.
iPad Pro'lar her zamanki gibi yatay modda klavye desteği sunacak. Bunun yanında görüntü gerçekse, dikey olarak da klavye kullanmak mümkün hale gelebilir.
Şu an için beklemekten başka çare yok gibi görünüyor. Bildiğimiz, yeni iPad Pro'ların yolda olduğu ve yeni cihazların iPhone X'in stilini yansıtacağı. Yani yenilenen iPad'de bir çentik ve Face ID bulunabilir. Çıkış tarihi olarak Eylül başı anıldığından tanıtım, yeni iPhone'larla birlikte yapılabilir.
Zeynel A. Öztürk
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