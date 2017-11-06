Yeni iPhone 5C, iPhone 8 mi Olacak?

iPhone X'in piyasaya sürülmesi ile birlikte bir anda geri planda kalan iPhone 8, iPhone 5C hüsranının tekrarlanması demek olabilir!

Yeni iPhone 5C, iPhone 8 mi Olacak?

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