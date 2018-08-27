Yeni iPhone, Apple Pencil Desteği ile Gelebilir!
Raporlara göre çok yakında gelecek olan yeni iPhone'lar, iPad'in sevilen özelliğini telefona taşıyacak!
Bir Tayvanlı araştırma şirketi olan TrendForce, yeni iPhone'lar hakkında şimdiye kadar en heyecan verici iddiayı geçtiğimiz günlerde ortaya atmıştı: Yeni iPhone'lar, Apple Pencil desteği ile gelebilir!
Biz, tek bir kaynaktan gelen bu iddianın güvenilirliğini düşünürken, bir başka Tayvanlı haber kanalı olan Economic Daily News, bu önceki raporu "endüstrinin bilirkişileri"nin verdikleri bilgilere dayanan bir rapor ile destekledi. Economic Daily News'e göre, Apple'ın Eylül'de duyuracağı üç iPhone modelinden ikisi, Apple Pencil desteği ile gelecek.
Elbette ki kalem desteği, "lüks olan" iki iPhone modelini muhtemel ucuz iPhone'dan ayıracak olan bir diğer etken olabilir. Tüm bunlar, Apple'ın Apple Pencil destekli cihazlarının sayısını arttırma stratejisine paralel olan düşünceler. Apple, önceden Apple Pencil desteğini sadece iPad Pro'nun en yüksek modellerine saklamış, daha sonra da bu desteği en ucuz iPad modellerine kadar genişletmişti.
Teknoloji meraklıları, bu noktada Steve Jobs'un "Iyy, kim bir kalem kullanmak ister ki?" sözünü alıntılamak isteyeceklerdir, ancak unutulmaması gerekiyor ki Jobs bununla iOS'un birincil girdi metodunun parmaklarımız olduğunu ima etmek istiyordu. iOS cihazlarında hala ana girdi kaynağı parmaklar ve Apple Pencil ise taslak çizimleri, karalamalar gibi sınırlı bir nişe sahip.
Apple'ın bu desteği sağlamak için iPhone'lara özel daha küçük bir Apple Pencil çıkarıp çıkarmayacağı ise raporlarda değinilmeyen detaylar arasında. Bu tür bir yenilik, şüphesiz kalem desteğini iPad'lerden iPhone'lara miras kalan bir fonksiyon yerine iPhone'ların Note cihazlarından kopyaladığı bir özellik olarak görülmesine yol açacaktır. Ancak şimdiki iPad uyumlu Apple Pencil kalemleri bir iPhone üzerinde kullanılmak için rahatsız edici derecede büyükler, bunu ise gözden kaçırmamak gerek.
Apple'ın iPhone tanıtımına bir aydan az kaldığı düşünülürse, bu söylentilerin gerçekliği üzerine fazla beklemeyeceğimizi söyleyebiliriz.
Doğan Kürşat Aktaş
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