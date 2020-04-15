Yeni iPhone SE (2020) Nihayet Tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, iPhone SE serisi telefonları ile, en başından beri üst seviye iPhone modellerine para dökmek istemeyen kullanıcıları hedefledi. Ve işte bu serinin yeni üyesi, yani iPhone SE (2020) de, artık kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Apple, yeni iPhone SE'yi resmi olarak duyurdu.Peki, yeni iPhone SE (2020) fiyatı ve özellikleri neler?
iPHONE SE (2020) ÖZELLİKLERİ
İlk iPhone SE modelinin, diğer iPhone modellerinin büyüdüğü ve yeni bir tasarıma geçtiği dönemde piyasaya sürüldüğünü hatırlıyor olmalısınız. iPhone SE (2020) de, en son iPhone 8'de gördüğümüz "tuşlu" tasarımı devam ettiriyor. 4.7 inç'lik ekranı ve dokunmatik ana ekran tuşu ile birlikte yeni telefon, iPhone 8'e oldukça benziyor.
iPhone SE (2020), ilk olarak sahip olduğu A13 Bionic işlemcisi sayesinde öne çıkıyor. Bugün iPhone 11 modellerinde de kullanılan bu işlemci, yeni iPhone SE'yi oldukça güçlü bir telefon haline getiriyor. 4.7 inç'lik Retina HD ekran, 1.334 x 750 çözünürlük sunuyor. Ekran yoğunlu ise, 326ppi.
Telefonun en büyük eksisi ise, sadece tek bir ana kameraya sahip olması. 12 megapiksellik bu kamera, açıklamalara bakılırsa, iPhone 8'in kamerasına oranla geliştirilmiş durumda. Ön kamera ise, 7 megapiksel çözünürlükle geliyor.
iPHONE SE (2020) FİYATI NE KADAR?
iPhone SE (2020), ilk aşamada siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile sunulacak. 64GB'ık model 399 dolarlık, 128GB'lık model 449 dolarlık ve 256GB'lık model 549 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.
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