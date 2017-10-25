Yeni iPhone'ları Bu Arabalar Şarj Ediyor!
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kablosuz şarj edilebildiği otomobiller, gerçek olabilir!
Apple'ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus telefonları, teknoloji devinin kablosuz şarj kullanan ilk cihazları. Hangi arabaların bu yeni şarj metodunu destekleyeceğini merak edenler için ise Apple'dan gelen haberler var.
Apple bugün Qi-sertifikalı kablosuz şarj işlevi bulunduran tüm araba üreticilerinin listesini sundu. Qi, en son iPhone modelleri tarafından desteklenen kablosuz şarj standardı.
Aşağıda listelenen firmaların arabaları iPhone 8 veya onun büyük sürümünü, arabalarda bulunan şarj pedi ile bir kabloya bağlamanıza gerek olmadan şarj edebilecek. Bu sadece küçük bir teknoloji kolaylığı, ama telefonunun havalı özelliklerinden sonuna kadar faydalanmayı kim istemez ki?
Apple tarafından bahsedilmese de, muhtemelen 3 Kasım'da çıkacak olan iPhone X de aynı arabalardaki kablosuz şarj pedlerinde çalışacak.
- Audi
- BMW
- Chrysler
- Ford
- Genesis
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mercedes-Benz
- PSA
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
Bu aslında tam liste değil çünkü Buick, Cadillac, Chevrolet ve GMC'den bazı 2018 modelleri de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus destekli Qi kablosuz şarj ile uyumlu.
- 2018 GMC Terrain
- 2018 GMC Yukon
- 2018 GMC Sierra
- 2018 Chevrolet Bolt
- 2018 Chevrolet Tahoe
- 2018 Chevrolet Silverado
- 2018 Chevrolet Suburban
- 2018 Cadillac Escalade
- 2018 Buick Enclave
Apple'ın söylediğin göre, yukarıdaki üreticilerin eski arabaları Qi standardını desteklemiyor, bu yüzden de iPhone 8, 8 Plus veya iPhone X ile çalışmayacaklar.
Destekli arabaların listesi dünyanın her yerinde aynı gibi görünüyor, yani nerede yaşıyor olursanız olun bu araçlarda yeni iPhone'unuzu kablosuz şarj edebileceksiniz.
H. Hüseyin Öztürk
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