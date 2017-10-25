Yeni iPhone'ları Bu Arabalar Şarj Ediyor!

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kablosuz şarj edilebildiği otomobiller, gerçek olabilir!

Yeni iPhone'ları bu arabalar şarj ediyor!

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