Yeni iPhone'ların Bütçe Dostu Seçeneği Tanıtıldı
Apple, renkli ve bütçe dostu iPhone XR'yi tanıttı! "Cazip fiyat" tamam ama iPhone XR bu fiyata gerçekten değer mi?
Bugün duyurulan iPhone X'lerin bütçe dostu seçeneği olarak sunulan iPhone Xr tanıtıldı. Daha düşük bir fiyata ek olarak; kırmızı, sarı, mercan, mavi, beyaz ve siyah dahil olmak üzere tatlı bir renk yelpazesine sahip telefona sahip olmak için, maalesef, biraz sabır göstermeniz gerekecek. Nedenini ise dünkü yazımızda paylaşmıştık.
6.1 inçlik boyutu ile, iPhone Xs ile iPhone Xs arasında kalmasına rağmen çözünürlük "yalnızca" 1792 × 828 piksel olacak. Sıvı Retina LCD ekranında 3D dokunuş olmayacak ve Apple stereo hoparlörlere dair bir şey söylemedi.
Ancak bunlar dışında daha pahalı olan aynı jenerasyon iPhone'lardan aşağı kalır başka yanı yok gibi. Tanıtımı yapılan diğer iPhonelar ile aynı A12 Bionic çip ve önceki jenerasyon iPhone'lara kıyasla iyileştirilmiş pil ömrüne sahip. Sadece bir arka kamera olmasına rağmen, Xs ve Xs Max ile aynı sensörü kullanması da bir diğer önemli nokta.
Daha da iyisi, Apple Google'dan tek bir kamerayla portre modunun nasıl yapılacağını kapmışa benziyor. iPhone Xr, tek lensli kamera ve makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak arka planı profesyonelce flulaştırarak öndeki kişilere net bir şekilde odaklanıyor. Bu arada ön kamera, Face ID desteği de dahil olmak üzere diğer modellerle aynı özelliklere sahip.
Fiyatlandırma olarak 64, 128 ve 256 GB versiyonların 749 dolardan başlayacağı belirtildi. Bu rakam Xs'den 250 dolar daha geride. Ancak Türkiye fiyatları henüz kesinleşmiş değil.
iPhone Xr'ın harika renkleri ve diğer modeller ile arasındaki küçük farkları, onu bu jenerasyon iPhone'ların en popüleri haline getireceğe benziyor. Xs modelleri bu ay satışa sunulacakken, Xr için ön siparişler 19 Ekim'de başlayacak ve ilk gönderiler 26 Ekim'de gelecek.
Yavuz Alp Şimşek
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