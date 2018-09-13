Yeni iPhone'ların Bütçe Dostu Seçeneği Tanıtıldı

Apple, renkli ve bütçe dostu iPhone XR'yi tanıttı! "Cazip fiyat" tamam ama iPhone XR bu fiyata gerçekten değer mi?

Yeni iPhone'ların Bütçe Dostu Seçeneği Tanıtıldı

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