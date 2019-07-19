Yeni iPhone'ların Modelleri Göründü!

Yeni sızıntı, iPhone'ların neye benzediğini arka yüzdeki "kamera yumrusuyla" birlikte net biçimde gösteriyor!

Yeni iPhone'ların Modelleri Göründü!

Apple'ın eylülde tanıtmasını beklediğimiz üç yeni iPhone, yeni bir sızıntıyla gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Videoda iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 R'ye ait olduğu iddia edilen telefon gövdeleri görünüyor.

Mobile Fun, paylaştığı videoda boş telefon modellerini Çin'deki kılıf testi takımlarından aldığını iddia ediyor. Gördüğümüz cihazların gerçekten bu sene tanıtılacak olan iPhone olduğunu kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, Mobile Fun isabetli sızıntılarıyla tanınıyor ve gördüklerimiz, daha önceki dedikodularla uyum içinde.

iPhone 11 / 11 Max / 11 R First Look Hands On ComparisoniPhone 11 / 11 Max / 11 R First Look Hands On Comparison
In today's video, we'll be giving you a first look into the iPhone 11, taking a look at the triple lens, square camera, major exterior changes and rumours surrounding this upcoming model from Apple. If you like this, then like and subscribe for more great content and up to date news. Purchase iPhone 11 Cases here: Click here to subscribe: Download our App for a faster shopping experience: Social Links... Subscribe on YouTube: Facebook: Twitter: Google+ Blog: Music Credit: Music by Tobu

iPhone'un tasarımında arkadaki büyük kamera çıkıntısı dışında büyük bir değişikliğe rastlanmıyor. Mobile Fun'a göre yeni iPhone'ların ekran boyutları, şu anki seri ile tamamen aynı. Son olarak iPhone 11R, boyut olarak iki telefonun arasında yer alıyor ve 6,1 inç ekrana sahip. Bu modelin de ek bir arka kamerayla geleceği iddia ediliyor.

Sızıntı ikna edici görünse de, resmi bilgiler gelene kadar çok emin olmamakta fayda var.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Robot devrimine hazır mısınız?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
PC Pazarının Kralı Yine Değişmedi!
Elon Musk'un Neuralink'i Beyninizi "Delecek"
Spider-Man: Far From Home'dan Büyük Başarı!
ADATA Ultimate SU650 M.2 SSD'yi Duyurdu
Galaxy Note 10'a Snapdragon 855 Plus Var mı?

Turhost

İlginizi çekebilir

 

 

Turhost