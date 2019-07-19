Yeni iPhone'ların Modelleri Göründü!
Yeni sızıntı, iPhone'ların neye benzediğini arka yüzdeki "kamera yumrusuyla" birlikte net biçimde gösteriyor!
Apple'ın eylülde tanıtmasını beklediğimiz üç yeni iPhone, yeni bir sızıntıyla gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Videoda iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11 R'ye ait olduğu iddia edilen telefon gövdeleri görünüyor.
Mobile Fun, paylaştığı videoda boş telefon modellerini Çin'deki kılıf testi takımlarından aldığını iddia ediyor. Gördüğümüz cihazların gerçekten bu sene tanıtılacak olan iPhone olduğunu kesin olarak söylemek mümkün olmasa da, Mobile Fun isabetli sızıntılarıyla tanınıyor ve gördüklerimiz, daha önceki dedikodularla uyum içinde.
iPhone'un tasarımında arkadaki büyük kamera çıkıntısı dışında büyük bir değişikliğe rastlanmıyor. Mobile Fun'a göre yeni iPhone'ların ekran boyutları, şu anki seri ile tamamen aynı. Son olarak iPhone 11R, boyut olarak iki telefonun arasında yer alıyor ve 6,1 inç ekrana sahip. Bu modelin de ek bir arka kamerayla geleceği iddia ediliyor.
Sızıntı ikna edici görünse de, resmi bilgiler gelene kadar çok emin olmamakta fayda var.
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