Yeni Keşif: LG G7'ye Yeni İsim Yok!

Son iddialar LG G7'nin hiç olmayacağını söylüyordu. Ama resmi siteden görünen bir görüntü, LG hayranlarını yine heyecanlandırdı!

Yeni Keşif: LG G7'ye Yeni İsim Yok!
Bir sonraki LG amiral gemisi LG G7 olabilir

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