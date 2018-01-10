Yeni Keşif: LG G7'ye Yeni İsim Yok!
Son iddialar LG G7'nin hiç olmayacağını söylüyordu. Ama resmi siteden görünen bir görüntü, LG hayranlarını yine heyecanlandırdı!
LG G7'nin farklı bir isimle çıkabileceği söyleniyordu ancak görünüşe göre firma, isim düzenini bozma yolunu tercih etmeyecek. Bununla ilgili bir kanıt, LG'nin Birleşik Krallık web sitesinde ortaya çıktı.
lg.com/uk altında "LG G7" sözcüklerinin geçmesi ve sayfada telefonun Quick Charge 4.0'ı destekleyeceğinin söylenmesi, telefonun ismini bizlere şimdiden gösterdiği gibi, taşıyacağı işlemcinin Snapdragon 845 veya Snapdragon 835 olacağının sinyalini veriyor. Sayfa, belki de şaşırtıcı olmayan bir biçimde şu an ulaşılmaz durumda.
LG G7 adı daha önce de "resmi" bir konumda görünmüştü. Android Police geçtiğimiz günlerde LG Wallet uygulamasında yaptığı keşifte uygulama içerisinde LG G7'nin adının geçtiğini göstermişti.
LG'nin bir sonraki amiral gemisi muhtemelen G7 adıyla gelecek ancak bir yetkilinin PocketNow'a yaptığı şu açıklamayı da atlamamakta fayda var: "LG'nin gelecekteki telefonlarının tümünün adı, resmi duyuru yapılana dek spekülatiftir. İsim ortaya çıkana dek materyaller üzerinde resmi olmayan yer tutucuları sıkça kullanabiliyoruz."
LG G7'nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmese de tanıtım, Şubat sonundaki MWC 2018'de gerçekleşebilir. Duyurunun Ocak'ta veya Mart'ta yapılacağını iddia eden farklı kaynaklar da var.
Zeynel A. Öztürk
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